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Üniversite 4-B ilanına adayların 'özgeçmişini' şart olarak yazdı!

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanında ki özel şartlarına alacağı adayların özgeçmişlerini yazdı!
 09 Aralık 2020 15:50
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Üniversite 4-B ilanına adayların 'özgeçmişini' şart olarak yazdı!

Hiç arzu etmesek de Kamu kurumlarında ki kişiye özel ilanlar ile personel alımına yönelik haberlerimiz artarak devam etmektedir. Bu noktada yarattığımız farkındalık mağdur kesimde tarafından dikkate alınır iken buna karşın idarelerin vurdumduymazlığı maalesef ısrarla devam etmektedir. İdarelerin personel alımlarında belirlediği özel şartlar doğrudan belirli bir adayı tarif ettiği için, "bir kişiyi mutlu eden, binlerce kişiyi küstüren" mevcut durumun yarattığı rahatsızlık da her geçen gün artmaktadır.

Bu durumun en çok yaygınlaştığı kurumların başında da yükseköğretim kurumları gelmektedir. Üniversitelerin özerk yapısı, personel alım noktasında büyük bir keyfiyeti de beraberinde getirmiş, özellikle pandemiyle birlikte sağlık uygulama merkezlerine tahsis edilen sözleşmeli personel kadroları, defaatle gündeme getirmemize rağmen merkezi bir alımla yerleştirme yapılmadığı için yüksek KPSS puanını haiz adayların yerine, üniversitelerin istediği kişileri kılıfına uydurarak almalarına yol açmıştır.

Ortadaki sorun ve çözüm yolu çok açık olmasına rağmen, merkezi alımı sağlayabilecek üst kurumların bu noktada topa girmekten kaçınmaları nedeniyle maalesef bu türden mağduriyetleri sizlere kurum ayrımı yapmaksızın sunmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz.

Bu noktada, Gaziantep Üniversitesi tarafından 08 Aralık 2020 günü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer alan özel şartlar, ulusal düzeyde bir ilana çıkmak yerine sanki "malumun ilanını" yapmak olmuştur.

Üniversite alınacak diğer sağlık personeli, psikolog ve sağlık teknikeri alımında sertifika ve eğitime yönelik birçok belge istemiştir.

Bu şartları ülkemizde aynı anda taşıyabilen kaç kişi çıkabilecektir? Kendimizi kandırmaktan vazgeçip birçok insanın hayallerini yıkan bu alımların merkezi alıma çevrilerek kısa vadede çözülmesi en büyük umudumuzdur.
Memurlar.Net
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