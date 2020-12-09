Bu ilde korona hastaları özel araçlarla taşınıyor
|09 Aralık 2020 14:43
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Adana'da Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hastaların ulaşımını sağlamak için özel araçlarla hizmet veriyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel donanımlı araçlar ve izole giysili personelle Kovid-19 hastalarına ulaşım hizmeti sunuluyor.
İhtiyaç sahiplerinin ücretsiz yararlanabileceği araçlarla hastaların hastanelere toplu taşıma araçlarıyla gitmesi önleniyor.
Hizmetten yararlanmak isteyenler, "Alo 153"ü arayarak talepte bulunabiliyor.
Adana'da Kovid-19 vakalarının arttığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, test sonucu pozitif çıkan hastaların hastaneden eve ve evden hastaneye gitmesi sırasında bulaşma riskinin arttığına dikkati çekti.
Karalar, "Kendi aracı olmayan vatandaşlarımız toplu taşıma kullansa başka insanlara bulaşma ihtimali mevcut. Biz de özel olarak hazırlanmış araçlar ve izole giysilerle donanımlı personelimizle böyle bir taşıma hizmeti vermeyi uygun bulduk. Ekiplerimiz talepte bulunan Kovid-19 hastalarını taşıyacak, böylece bulaştırması engellenmiş olacak." ifadesini kullandı. Karalar, herkesin mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini belirtti.
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