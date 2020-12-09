PTT çalışanlarına kargo dayağı kamerada

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: AŞIDA GEÇ KALMADIK, VERMEDİLER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Habertürk Gazetesine konuştu. Bakan Fahretin Koca "Keşke bizim bu aşılar için ne uğraş verdiğimizi vatandaş bilse. Emin olun diğer firmalar ile ilgili görüşmelerimizde geç kalmadık. Ama vermediler ya da bizim istediğimiz sürede veremediler. Pek çok firma ile görüşüldü en başında" dedi.