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PTT çalışanlarına kargo dayağı kamerada
Esenyurt PTT Şubesine gelen iki kişi, kargolarının eve getirilmediği gerekçesiyle çalışanlarla tartışmaya başladı. İki saldırgan, daha sonra 3 PTT görevlisini darp ederek, şubeyi birbirine kattı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
|09 Aralık 2020 15:09
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Olay, dün akşam 17.00 sıralarında Esenyurt Esenkent PTT şubesinde meydana geldi. Şubeye gelen iki kişi kargolarının eve getirilmediğini iddia ederek çalışanlarla tartışmaya başladı. Küfür ve hakaret eden şahıslar, PTT çalışanlarına saldırmaya başladı.
İçeridekiler tarafından dışarıya çıkartılan zanlılar, şubeyi taş yağmurunu tuttular. 3 PTT görevlisini darp eden saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.
Öte yandan, bazı personelde darp sonucu vücutlarında kırıklar meydana gelmesi ve şubedeki hasar nedeniyle bugün hizmet verilemediği görüldü.
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin çalışanlara yumruklu saldırısı ve PTT Şubesindeki panik anları yer alıyor.
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