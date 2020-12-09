Barajın boşaldığı ilde su kullanımına yasak geldi

Çanakkale'de yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı gederek azaldı. Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın dibindeki 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda, yaklaşık 12 milyon metreküp su kaldı. Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarının ise 12 milyon metreküpe düştüğü belirtildi. Kentin içme suyu ihtiyacını da karşılayan Atikhisar Barajı'nda su miktarının iyice azalması üzerine Çanakkale Belediyesi harekete geçerek, su kullanımına yönelik bazı yasaklar getirdi.

Çanakkale Belediye Su İşleri Müdürlüğü, tüm dünyada ve ülkemizde de yaşanan küresel ısınmanın etkisiyle su kaynaklarının azaldığını, yaşanmaya başlanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak; kentin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı'ndaki suyun en yüksek verimi sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve sürdürülebilir su yönetiminin sağlanabilmesi için önlem alınmasını teklif etti. Bunun üzerine Belediye Encümeni, geçen günlerde toplanarak, su tasarrufuna yönelik oybirliğiyle radikal kararlar aldı.

ENCÜMENİN ALDIGI KARARLAR

Encümen kararları doğrultusunda; şehir şebeke suyu kulanılarak hortumla araba yıkanması, konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanması, halı ve kilim yıkanması yasaklandı. Bahçe sulamalarının sabah ve akşam mümkünse kuyu suyu veya yağmurlama, damlama sistemi ile sulanması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi kararı alındı. Oto yıkama, halı yıkama hamam, wc gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerine ön ödemeli elektronik sayaç takılması zorunluluğu getirilirken, yeraltı suyu kullanan işyerlerine de mekanik sayaç taktırılarak kullanılan suyun tespitinin yapılıp atıksu bedeli alınması kararlaştırıldı. Park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamalar kısıtlandırılırken, acil sulama ihtiyacı olan yerlerde yağmurlama, damlama sistemi ile su kullanımının minimuma indirilmesi, şehir ve mücavir alanlarında şebeke suyunun tasarruflu kullanılması yönünde de karar verildi.

Alınan kararlara uyulup uyulmadığı belediye zabıta müdürlüğü ekiplerince bilerlenecek ve kararlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı kabahatler kanununca cezai işlem uygulanacak.

'KENTIN YILLIK SU TÜKETİMİ 12 MİLYON METREKÜP'

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Atikhisar Barajı'nın kent için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Ş uanda 12 milyon metreküp su var. Bunun 2,5 ila 3 milyon metreküpü de kullanılamayan dip suyu. Doluluk oranı yüzde 22 seviyesinde. Kentin yıllık su tüketimi de 12 milyon metreküp sevisyesinde. Çanakkale Belediyesi önümüzdeki yıl daha ciddi bir sorun yaşamamak adına bir takım önlemler aldı. Encümende alınan kararlar doğrultusunda Çanakkale'deki 40 oto yıkamacı dükkanında mekanik sayaç kullanımını yasakladık. Gerekli tebligatları yaptık ve ön ödemeli akıllı su sayacı takılmasını istedik. Bir kısmı akıllı sayaca geçti. Bunun yanı sıra hortumla şehir şebeke suyu kullanılarak araç yıkanması yasaklandı. Yine apartman ve iş yeri önleri ve merdiven boşlukları gibi alanların şehir şebeke suyu kullanılarak hortumla yıkanması yasaklandı. Bahçe sulamarında ise özellikle basınçlı sulama sistemleri kullanılması yönünde karar alındı. Bundan böyle parklarımızı ve bahçerimizi biz de yağmuralma yani damlama sistemi ile sulayacağız. Başka alanlarda da su tüketimine karşı önlemler getirdik. Ayrıcı sanayi tesislerine de su kullanımını kıstılamaları için tebligat yaptık" dedi.

'YAĞMUR YAĞSIN DİYE DUA EDER OLDUK'

Belediyenin su kısıtlamasına yönelik aldığı kararlar birçok vatandaş tarafından yerinde bulundu. Oto yıkama iş yeri sahibi Ayberk Öztürk, "Yağmur yağsın diye dua eder olduk. Barajdaki suyun azalma olayı bizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu Çanakkale'deki yıkama sayısının da düzensiz şekilde artışı engellenmeli. Belediyenin bu konuda çalışmalara yaptığını görüyoruz. Ben şu an şehir şebeke suyu ve akıllı sayaç kullanıyorum. Hortumdan çıkan suyun onda birini çeken bir kompresör sistemi kurulmuş. Bu bütün yıkamacıların dükkanında var. Bu makinede kullanılan suyu daha az tüketiyor. Ancak oto yıkamacı sayısının kentte her geçen gün artması sıkıntı yaratıyor olabilir" diye konuştu. İl Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü'nden emekli Muzaffer Mut ise tedbirlerin daha önceden alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Su hayattır. Belediyenin tedbirlerini yerinde buluyorum. Biz Yeşil Dardanos Sitesi'nde yazlıkta kalıyoruz. Burada bahçe sulamalarında kuyu suyu kullanıyoruz. Suyu fazla harcamamak için yazlık sitede herhangi bir tarımsal üretime girmiyoruz. Kuyu suyu bile zamanla tükeniyor. Bu nedenle kuyu suyu ile sulamayı da tasarruf için yağmurlama sistemi ile yapıyoruz. Onun için iyi kullanmamız lazım. Herkes suyun ortak bir değer olduğunu bilmeli. Ama maalesef biz bu bilinçte değiliz. İnsanlarımızın bilinçsizce su tüketimine hazine olsa, denizler olsa dayanmaz" dedi.