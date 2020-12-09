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Ankara'da el konulan 77 köpeği sahiplenmek için rekor başvuru

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ticari amaçla uygunsuz koşullarda beslendiği gerekçesiyle el konulan 77 köpek ve 6 kedi için 5 günde 3 bin 298 kişi sahiplenme başvurusunda bulundu.
 09 Aralık 2020 15:26
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Ankara'da el konulan 77 köpeği sahiplenmek için rekor başvuru

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ticari amaçla uygunsuz koşullarda beslendiği gerekçesiyle el konulan 77 köpek ve 6 kedi için 5 günde 3 bin 298 kişi sahiplenme başvurusunda bulundu.

Geçen hafta apartmanın bodrum katında Cangül Ç.'nin uygunsuz koşullarda beslediği 68 köpek ile onun kayınvalidesi Fatma Ç.'nin evinde kötü koşullarda beslediği 9 köpek ve 6 kediye el konuldu. Ses çıkarmamaları için ses tellerinin kesildiği ileri sürülen ve kafeslerin içinde kötü koşullarda tutulan hayvanlar, Keçiören Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Keçiören Belediyesi, hayvanları sahiplendirmek için çalışma başlattı. Belediyenin internet sitesi üzerinde oluşturulan 'sahiplenmek istiyorum' platformuna çok sayıda hayvansever başvuruda bulundu. 5 günde, başvuru formunda istenen koşulları sağlayan 3 bin 298 kişi, hayvanları sahiplenmek için başvurdu. Rekor başvuru üzerine, başvuru alımı sonlandırıldı.

'HAYVANSEVERLERİMİZİN SEFERBERLİĞİ MUTLU ETTİ'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uygun olmayan şartlarda yetiştirildiğini tespit ettiğimiz 77 köpek ve 6 kedimiz için belediyemize ait web sitemizde oluşturduğumuz 'Sahiplenmek İstiyorum' platformuna 3 bin 298 kişi başvuru yapmıştır. Hayvanseverlerimizin bu güzellikleri sahiplenerek sıcak bir yuvaya kavuşturma seferberliği bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi.

Başkan Altınok, mevcut başvurular üzerinden gerekli araştırma ve incelemeleri yaparak hayvanlanı sahilendireceklerini söyledi. Altınok, "Hayvanlarımızı sahiplenmek isteyen kişilerin çalıştığı kurum, meslek, aylık hane geliri, daha önce evcil hayvan bakıp bakmadığı, ne tür hayvan baktığı, bakımı nerede yapacağı bilgisine ulaşıp, 5199 Sayılı Kanun hakkındaki bilgisini de araştıracağız. Eğer hayvan beslemişse bu konudaki deneyimlerini bize aktarmasını da isteyeceğiz. Bu şartlara uygun olmayan kişilere asla bu canlılarımızı teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA
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