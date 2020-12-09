7 kent beyaza büründü

7 ilde kar yağışı etkisini gösterdi.

MUŞ

Muş'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kent merkezine de aralıklarla yağan kar ve sis nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Merkeze bağlı Karlıdere köyü kırsalında hayvanlarını otlatan besiciler de kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Zor anlar yaşayan besiciler, hava şartları ağırlaşınca köye dönmek zorunda kaldı.

BİTLİS

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza bürüdü.

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisinde ilerlemekte güçlük çekti.

Sisin etkili olduğu bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Belediye ve Karayolları ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışma yaptı.

Yüksek kesimlerin beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.

TUNCELİ

Tunceli'de etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Tunceli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Sabaha kadar aralıklarla yağa kar nedeniyle merkezde 10, Pülümür'de 37, Ovacık'ta 32, Hozat'ta 19, Mazgirt'te 12, Nazımiye'de 11, Pertek'te 10 ve Çemişgezek ilçesinde 1 olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekip ise sabahın erken saatlerinden itibaren kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri de yağışın etkili olduğu Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Elazığ karayolunda karla mücadele ve tuzlama çalışmasına başladı.

ERZURUM

Erzurum'da dün gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürdü. Sabah erken saatlerden itibaren belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yaparken, esnaf da iş yerlerinin önünü temizledi. Kar araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği belirtildi. Buzlanma ve dona karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların tedbirli olması istendi.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta eksi 10, Erzincan'da eksi 11, Ardahan'da eksi 12, Ağrı'da eksi 6, Iğdır'da 1 derece olarak kaydedildi.

ELAZIĞ

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ'da merkezinde hafif yağdı, yüksek yerlerinde ise etkili oldu. Şehir merkezinde kısa süreli yağan kar bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesini beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi konaklar, hanlar, camiler ve kalenin karla buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mevsimin ilk karının yağdığını aktaran Gökhan Bulut "Bende sabah erkenden çıktım geldim. Fotoğraf çekmeye başladım. Kar bolluk ve berekettir. Zaten uzun zamandır yağış olmuyor. Bu da bizi sevindirdi" dedi.

Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat ise "Rahmeti ile inşallah barajlar dolar. Sevinçliyiz ve mutluyuz. İnşallah bol bol yağar. Fen işleri ekibi burada. Sabahtan beri tüm ekipler greyder ve kepçeler ile çalışıyor" diye konuştu.

BİNGÖL

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı ilçelerde dün geceden başlayan kar, sabahın erken saatlerinde il merkezinde de etkili oldu. Kar yağışının ardından şehir beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santime ulaştı. Karlıova ilçesinde de vatandaşlar vatandaşlar güne karla uyandı. Geceden yağan kar ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. İlçe esnafı iş yerlerini, sürücüler de araçlarını temizledi.

Karlıova'da çilenin başladığını aktaran vatandaşlardan Ahmet Ay, "Karlıova'da geç de olsa kar geldi. Kar, hem çile hem bereket hem de zorluktur. Bu çileyi çekmeye mecburuz artık. Kar yağışı güzel de devam ediyor. Kaç ay devam edeceğini de bilemiyoruz" dedi.

KAR NEDENİYLE KAZALAR OLDU

Öte yandan, kar yağışı beraberinde kazaları da getirmeye başladı. Bingöl-Karlıova Karayolu Boncukgöze köyü mevkiinde bir kamyon, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada, sürücü yaralanmadan kurtuldu. Merkeze bağlı Sancak Beldesi yakınlarında da bir otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada ise 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olyumsuz yönde etkilerken, ilçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye çıktı. Mahalle halkı küreklerle toprak evlerinin damlarını temizlemeye çalıştı. Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle, karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma yaparken, Bahçesaray Belediyesi ekipleri de destek verdi.