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SGK Başkanı Yılmaz'dan vergi borçlarına yapılandırma düzenlemesine ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz: "Vatandaşlarımızın başvuru ve ödeme sürelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum, peşin ya da iki taksitte ödemeleri halinde çok ciddi avantajlar sağlıyoruz"
 09 Aralık 2020 16:11
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SGK Başkanı Yılmaz'dan vergi borçlarına yapılandırma düzenlemesine ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, yapılandırma düzenlemesine ilişkin, "Vatandaşlarımızın başvuru ve ödeme sürelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum, peşin ya da iki taksitte ödemeleri halinde çok ciddi avantajlar sağlıyoruz." dedi.

Yılmaz, SGK Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 2006 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu ile üç ayrı kurumun tek çatı altında birleşmesi neticesinde sigortalılık, emeklilik ve sağlık hizmetlerine erişimde büyük değişiklikler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bugün gelinen noktada sosyal güvenlik alanında çok önemli ilerlemeler kat edildiğini belirten ve bazı sayısal verileri paylaşan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim genel sağlık sigortası kapsamımız o gün yüzde 70'lerdeyken bugün yüzde 99,5. Yani nüfusumuzun yüzde 99,5'u genel sağlık sigortası kapsamında. Aktif sigortalı sayımız o yıllarda 14 milyon iken yüzde 55'lik bir artış oranıyla yaklaşık 22 milyona ulaşmış durumda. Ya da emekli sayılarımız ya da bizim pasif sigortalı dosyası dediğimiz rakamlarımıza baktığımızda yine yüzde 72 artarak 7,2 milyondan 12,4 milyona yükselmiş durumda."

Emeklilere yapılan ödemelerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 4,6'dan yüzde 7'ye yükseldiğini belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada tabii sağlıktan bahsetmek de lazım. Kişi başına düşen yıllık hekime müracaat sayısı 3,1'den 10,3'e yükselmiş durumda. Kurumumuzun finansal altyapısı güçlendirilerek prim gelirlerinin aylıkları hem de genel sağlık sigortasını karşılama oranı yüzde 60'lardan yüzde 72'lere yükselmiş durumda."

Yılmaz, 2006'da yaklaşık 1 milyon olan işveren sayılarının yüzde 84'lük artışla bugün 1,9 milyona ulaştığına da işaret ederek, "Bizim için reform bitmiş bir süreç değildir. Sürekli iyileştirmeler ve vatandaşlarımızın refah seviyesini arttıracak yeni düzenlemeler yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

- Yapılandırma Kanunu

7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Yılmaz, vatandaşların başvuru süreçlerini iyi takip etmesi ve tarihleri kaçırmaması tavsiyesinde bulundu.

Yılmaz, sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 4/b Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yapılandırma kapsamında olduğunu kaydetti.

Yılmaz, son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu hatırlatarak, ilk taksit için son ödeme tarihinin ise 1 Mart 2021 olduğuna değindi.

Peşin ödeme ve taksitli ödemenin avantajlarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Peşin ödemede, Yurtiçi Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellenmiş olan tutarın sadece yüzde 10'u ödenecek, prim borcu aslıyla birlikte, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı da silinmiş olacak. Eğer iki taksitte ödenirse, az önce söylediğimiz yüzde 90 değil de Yİ-ÜFE yüzde 50'si silinecek. Bundan dolayı, vatandaşlarımızın başvuru ve ödeme sürelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum, peşin ya da iki taksitte ödemeleri halinde çok ciddi avantajlar sağlıyoruz."
Anadolu Ajansı
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