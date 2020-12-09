1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan içeriklerin listesini yayınladı.
 09 Aralık 2020 16:22
+Aa- Yazdır
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı. Buna göre, Türkiye'de 2020 yılında en çok aranan kelime, koronavirüsle kullanıma giren uzaktan eğitim platformu 'EBA' oldu. İkinci sırada dolar, üçüncü sırada ise koronavirüs yer aldı.

Salgının etkilerinin net bir şekilde hissedildiği listenin tamamı şu şekilde:

1) EBA

2) Dolar Kaç TL

3) Koronavirüs

4) Deprem

5) Zoom

6) HES Kodu Alma

7) Kandilli Rasathanesi

8) Sokağa Çıkma Yasağı

9) Sağlık Bakanlığı

10) ABD Seçimleri

Google'a göre dizi kategorisinde yılın en çok arananları şu şekilde sıralandı:

1) Sadakatsiz

2) Mucize Doktor

3) Masumlar Apartmanı

4) Sen Çal Kapımı

5) Alev Alev

6) Kırmızı Oda

7) Bay Yanlış

8) Menajerimi Ara

9) Bir Başkadır

10) Aşk 101

İsimler kategorisinde ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk sırada yer aldı:

1) Fahrettin Koca

2) Berat Albayrak

3) Ebru Şallı

4) Ellen Page

5) Alaattin Çakıcı

6) Fatih Terim

7) Lütfi Elvan

8) Sercan Yıldırım

9) Halil Sezai

10) Nihat Hatipoğlu

Vefat edenler kategorisinde 2020 yılının en çok arananı, 27 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden, NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Kobe Bryant olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin yer aldı.

1) Kobe Bryant

2) Pınar Gültekin

3) Nur Yerlitaş

4) Aytaç Yalman

5) Aleyna Çakır

6) Maradona

7) Ares Özdemir

8) Cemil Taşçıoğlu

9) Seyfi Dursunoğlu

10) Emre Gönlüşen

Nasıl kategorisine vatandaşların en çok HES kodunun nasıl alınacağını merak ettiği görüldü

1) HES Kodu Nasıl Alınır

2) Zoom Programı Nasıl Kurulur

3) 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır

4) Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor

5) Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenirekm

6) E devlet Maske Başvurusu Nasıl Yapılır

7) Seyahat İzni Nasıl Alınır

8) Öksürük Nasıl Gider

9) Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır

10) Eczaneden Maske Nasıl Alınır

Son olarak yemek tarifi kategorisinde yılın en çok aranan kelimesi 'ekmek' olurken, ikinci sırada ise 'pide' yer aldı.

1) Ekmek

2) Pide

3) Aşure

4) Çökertme Kebabı

5) Ramazan Pidesi

6) İzmir Bombası

7) Lahmacun

8) Güllaç Tatlısı

9) Ezogelin

10) Kalburabasti
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB2 270 bin saati geride bıraktı
09 Aralık 2020 17:15		 Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi
09 Aralık 2020 14:05
Iphone'dan daha pahalı kulaklık! İşte Türkiye fiyatı
09 Aralık 2020 09:24		 C130 uçaklarının sistemleri TUSAŞ tarafından millileştiriliyor
08 Aralık 2020 22:52
Radyasyon teknolojisi, uzaydaki görevini başarıyla tamamlayarak Dünya'ya döndü
08 Aralık 2020 12:28		 Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili
08 Aralık 2020 11:17
Baykar: Mini İHA güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır
07 Aralık 2020 23:34		 WhatsApp'tan 'güncelleme' kararı! 2021'de başlıyor
07 Aralık 2020 09:19
'Bittiğinde, savaş uçağı tecrübeli 6000 mühendisimiz olacak'
06 Aralık 2020 20:34		 Uzaktan eğitimde sanal gerçeklik dönemi başlıyor
06 Aralık 2020 08:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:49 - FETÖ sanığı eski tabip binbaşıya hapis cezası verildi17:46 - Yaşlı adamı kaldırıma fırlatan eczane teknisyenine soruşturma17:41 - Çeyrek altın 755 TL'ye düştü17:34 - Yolsuzluğun tespit edildiği şubede müdür görevinden alındı17:32 - Dolar günü düşüşle kapattı17:28 - Belediye çalışanı, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı
17:23 - Polis aracı aydınlatma direğine vurdu: 2 polis yaralı17:21 - Darbeci general Talu'nun emir subayına FETÖ'den dava açıldı17:15 - Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB2 270 bin saati geride bıraktı17:12 - EPDK: Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı iddiaları doğru değil17:09 - Ambulansa alınmadığı için sağlık çalışanlarına saldıran zanlıya soruşturma17:01 - FETÖ sanığı üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis
16:56 - Virüse yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi16:48 - Koronayı atlatan Belediye Başkanı yemek dağıtım hizmeti başlattı16:41 - Türkiye yarından itibaren ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek16:34 - 'Dilenme çalış' dedi, öldürüldü16:32 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a geldi
16:22 - Onlarca kişinin katıldığı mevlide kaymakamlıktan inceleme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıda geç kalmadık, vermediler
Prof. Dr. Tekin: Maske de taksanız 4 saatte virüs bulaşıyor
Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
EPDK: Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı iddiaları doğru değil
'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı
8 milyonluk İsrail'e 8 milyon doz aşı verdiler, Türkiye'ye parasıyla da vermediler
Yaşlı adamı kaldırıma fırlatan eczane teknisyenine soruşturma
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve asgari ücrete dair açıklama
İki doktor ve bir eczacı daha hayatını kaybetti
Nafakanın iptal talebi bankadaki köstebeği ortaya çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
chaby han 1
veda hutbesi 1
yoğun bakım doluluk oranları yüzde doksan 1
ne çektin be 2
metastaz patlaması 1
gargara çorba çayla dalga geçen bilim insanları 1
kullarımın halini soririm eyidir eyidir 3
cam prizma 1
sen ona bi de benim gözümle bak 6
cheesy 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam