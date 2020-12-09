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'Dilenme çalış' dedi, öldürüldü
İstanbul'da Özbekistan uyruklu bir kişi, ''Dilenmeye utanmıyor musun? Git çalış'' dediği Bedir G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil dilenci, polis tarafından yakalandı.
|09 Aralık 2020 16:34
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İstanbul'da dilenciye "Dilenmeye utanmıyor musun? Git çalış" diyen bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Cinayet Maltepe ilçesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki tekel bayiinde işlendi.
Tekel bayiine gelip dilenen kişiye, iş yeri çalışanı Özbekistan uyruklu Burhanjan Olchinov "Dilenmeye utanmıyor musun? Ben Özbekistan'dan gurbetten geldim çalışıyorum" dedi.
Tartışma sırasında şüpheli Bedir G., bıçakla Olchinov'u öldürdü. Yakalanan Bedir G. adliyeye sevk edildi.
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