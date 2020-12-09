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Koronayı atlatan Belediye Başkanı yemek dağıtım hizmeti başlattı

Belediye Başkanı Ercengiz: "Salgından nasibini almış biri olarak işin zorluğunun farkındayım. Bu nedenle hastalara ve evde gözlem altında tutulan vatandaşlara birkaç kap yemekle destek olmak istedik"
 09 Aralık 2020 16:48
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Koronayı atlatan Belediye Başkanı yemek dağıtım hizmeti başlattı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden geçen ay taburcu edilen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, karantinada kalan vatandaşlar için günlük iki öğün yemek dağıtım hizmeti başlattı.

Ercengiz, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin salgınla önemli bir mücadele yürüttüğünü bildirdi.

Kendisinin de hastalığa yakalandığını ve zorlu bir süreç geçirdiğini anlatan Ercengiz, bazen bir bardak suyun bile ne kadar kıymetli olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Gerek pozitif çıkan gerekse temaslı olarak evde karantinada kalan vatandaşların yaşadığı sıkıntıları da yakından bildiğini ifade eden Ercengiz, şunları kaydetti:

"Salgından nasibini almış biri olarak işin zorluğunun farkındayım. Bu nedenle hastalara ve evde gözlem altında tutulan vatandaşlara birkaç kap yemekle destek olmak istedik. Burdur Belediyesi olarak karınca kararınca evinde karantinada olan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırma gayreti içindeyiz. Umuyorum ki en kısa zamanda aşının Türkiye'ye gelmesiyle bu beladan kurtuluruz."

Belediye tarafından hazırlanan kahvaltı ve akşam yemeklerinin, evde tedavisi süren hastalara ve karantinada olan vatandaşlara, talep etmeleri halinde ulaştırıldığını aktaran Ercengiz, yeniden vatandaşlarla sokaklarda, caddelerde birlikte olma temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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