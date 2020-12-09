FETÖ sanığı üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis
|09 Aralık 2020 17:01
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Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan üsteğmen İ.B., tutuksuz yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de 18 Aralık 2018'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan üsteğmen İ.B., Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından sabit veya ankesörlü telefonlardan arandığı iddiasıyla hakkında dava açılan İ.B., FETÖ ile hiç bir alakası olmadığını öne sürerek, "Örgüt ile hiç bir bağlantım yok. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık İ.B.'yi, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.
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