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Belediye çalışanı, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Belko Ankara Kömür ve İhtiyaç Maddeleri şirketinde şef olarak görev yapan R.K., ön camında belediye görev kartı bulunan otomobille İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu taşırken gözaltına alındı. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' başta 19 ayrı suç kaydı bulunan R.K. ile 3 kişi daha gözaltına alındı.
 09 Aralık 2020 17:28
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Belediye çalışanı, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Belko Ankara Kömür ve İhtiyaç Maddeleri şirketinde şef olarak görev yapan R.K., ön camında belediye görev kartı bulunan otomobille İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu taşırken gözaltına alındı. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' başta 19 ayrı suç kaydı bulunan R.K. ile 3 kişi daha gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Y. ve Y.İ. adlı kişilerin, İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucunun getirileceği araç tespit edildi. Plakası belirlenen otomobil, Kızılcahamam ilçesi mevkiinde Ankara girişinde durduruldu. 06 AL 282 plakalı otomobilde narkotik köpeği 'Eros' eşliğinde arama yapıldı. Köpeğin, aracın bagajında tepki verdiği valizde eşyaların arasına gizlenmiş 189,21 gram metamfetamin ele geçirildi. Ön camında 'Ankara Büyükşehir Belediyesi Belko' ibareli görev kartı bulunan araçta R.K. ve Y.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin üstünde yapılan aramada da uyuşturucu madde satışından elde edilen gelir olduğu belirlenen 2 bin 550 lira ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen E.Y ve Y.İ. de şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Sincan ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

BELEDİYE ÇALIŞANININ 19 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden R.K.'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Belko Ankara Kömür ve İhtiyaç Maddeleri şirketinde şef olarak çalıştığı belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde işe başlayan R.K.'nin, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dönemde 'Belko' görev kartlı araçla rahatça gezdiği öğrenildi. R.K.'nin 'uyuşturucu madde ticareti yapma' başta 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gibi farklı suçlardan 19 suç kaydının bulunduğu belirlendi. R.K.'nİn yanında yakalanan Y.A.'nın da yine uyuşturucu başta olmak üzere farklı suçlardan 9, E.Y.'nin 14, Y.İ.'nin ise 16 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
DHA
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