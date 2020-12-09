Yolsuzluğun tespit edildiği şubede müdür görevinden alındı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Denizli şubesindeki yolsuzluk iddiaları üzerine Şube Müdürünün görevine son verildiğini ve yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte şüphelilerin tüm hesaplarına bloke konulduğunu açıkladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Şubesi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Denizli Şubesinde başta zimmete para geçirme olmak üzere usulsüz nakliye faturaları, usulsüz bir şekilde hesaplar arası virman yapılması, stok hammaddelerinin isimlerinin ve fiyatlarının değiştirilmesi ve kayıtlarda görünmesine rağmen 2 bin ton arpanın ise stoklarda bulunmadığı gibi birçok usulsüzlük olayının gerçekleştiği iddia edildi. Bazı internet sitelerinde yer alan iddialar üzerine Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan yazılı açıklamada denetimlerin iç ve dış denetim olmak üzere iki başlık altında yapıldığı belirtildi. Tarım Kredi Yem Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine gerçekleştirilen denetimlerde usulsüzlüklerin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Şubesi ile ilgili olarak Tarım Kredi Yem Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine İç Denetim Müdürlüğü denetçileri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan soruşturma raporu neticesinde bazı usulsüzlükler tespit edilmiştir. Buna istinaden soruşturma raporuna konu kişiler hakkında gerekli cezai soruşturma ve kovuşturmanın yapılması için soruşturma raporu savcılığa intikal ettirilmiştir. Bu kapsamda şüphelilerin ifadesi savcılık tarafından alınmış olup, yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte şüphelilerin tüm hesaplarına bloke konulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Müdürün iş akdi feshedildi

Ayrıca Denizli Şube Müdürlüğü görevini yürüten C.K.'nın ise İç Denetim Müdürlüğü'nün Genel Müdürlüğe ön raporunu sunmasıyla birlikte iş akdi fesih edildiği belirtildi. Açıklama, şu şekilde devam etti; "Dolayısıyla soruşturma sonucu ortaya çıkarılan usulsüzlüklere karıştığı tespit edilen herkesin cezalandırılması ve bu süreçte şirketimizin oluşan zararlarının tahsilinin sağlanması için hukuki süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir."