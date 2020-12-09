1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ sanığı eski tabip binbaşıya hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski tabip binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 09 Aralık 2020 17:49
+Aa- Yazdır
FETÖ sanığı eski tabip binbaşıya hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski tabip binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün "mahrem imamlarınca" ankesörlü telefonlar ve sabit hatlardan arandığı iddia edilen sanık Ş.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından 2015'te Adana'daki bakkal, büfe, market gibi iş yerlerinden sabit-kontörlü telefonlardan arandığını, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) çalışan 5 kişi ile ardışık arama kaydının bulunduğunu belirtti.

Mütalaasında, bilirkişi raporuna göre sanığa ait ardışık arama tutanağı ile HTS kayıtlarındaki bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğunu bildiren savcı, Ş.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ş.Ö. ise savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürerek, "Dosya kapsamındaki bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.Ö'yü ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Darbeci general Talu'nun emir subayına FETÖ'den dava açıldı
09 Aralık 2020 17:21		 FETÖ sanığı üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis
09 Aralık 2020 17:01
FETÖ'nün sözde TSK Hadımköy Askeri Kışlası İmamı tutuklandı
09 Aralık 2020 16:19		 Mahsun Kırmızıgül, Mubariz Gurbanoğlu'nun 'FETÖ üyeliği' davasında tanıklık yaptı
09 Aralık 2020 15:45
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara'da 2 dava kaldı
09 Aralık 2020 14:55		 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonda 21 kişi daha yakalandı
09 Aralık 2020 12:50
Terör örgütü YPG/PKK'ya sonbahar darbesi
09 Aralık 2020 11:40		 HDP'li eski belediye başkanı 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak
09 Aralık 2020 11:29
FETÖ'nün 'GATA yapılanmasında gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
09 Aralık 2020 10:25		 İzmir'de Yunanistan'a gitmeyen çalışan 7 sığınmacı ile 1 FETÖ üyesi yakalandı
09 Aralık 2020 10:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:01 - Koca, 'Rus aşının bizden ruhsat alması mümkün değil' demişti. Kremlin sözcüsü açıklama yaptı19:53 - Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre azaldı19:42 - Bir kurum daha, görevde yükselme sınavını erteledi19:24 - Bakan Koca: İstanbul ve 8 ilimizde vaka artışı düşüyor19:22 - Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi19:18 - Valiliklere 'Olta Balıkçılığı' genelgesi gönderildi
19:09 - SGK, İşkur ve Gelir İdaresi personeline de esnek mesai uygulanmalı18:59 - Sakarya'da evlerdeki toplu buluşma ve etkinlikler yasaklandı18:58 - Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti18:55 - İçişlerinden 'Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler' konulu genelge18:51 - Ankara Büyükşehir personeli uyuşturucu sevk ederken yakalandı18:49 - İbrahim Kalın'dan AB Konseyine yaptırım tepkisi: Hayal kırıklığı
18:44 - Kerem Kınık: Afet teşkilatı mahallelere kadar inecek18:33 - Vakaların kritik seviyede olduğu ilde validen 'ev ziyareti' uyarısı18:31 - Borsa günü rekorlarla tamamladı18:19 - AK Partili Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması18:11 - Sabancı'dan CarrefourSA için yeni karar
17:58 - Aşının maske'yi bitirmesi 1 yılı bulabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıda geç kalmadık, vermediler
Prof. Dr. Tekin: Maske de taksanız 4 saatte virüs bulaşıyor
Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
EPDK: Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı iddiaları doğru değil
Yaşlı adamı kaldırıma fırlatan eczane teknisyenine soruşturma
'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı
8 milyonluk İsrail'e 8 milyon doz aşı verdiler, Türkiye'ye parasıyla da vermediler
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve asgari ücrete dair açıklama
İki doktor ve bir eczacı daha hayatını kaybetti
İlber Ortaylı'dan futbol camiasını kızdıracak yorum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bırakın Çin aşısını kötülemeyi 1
anahtarlık 2
vallaha sataram köyü ha 1
mısır piramitleri 1
yoğun bakım doluluk oranları yüzde doksan 1
cam prizma 1
türk usulü ikna 5
erzurum 2
lahmacun ayran menü 4
sma hastalığı 2
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam