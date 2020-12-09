1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kerem Kınık: Afet teşkilatı mahallelere kadar inecek

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: "Afet teşkilatı yakın zamanda mahallelere kadar inecek, pilot uygulama 15 ilde sürüyor. Afetlerin etkisi ve hızlı müdahale koordinasyonu için 125 bin eğitimli gönüllümüz var, ama afet olduğunda tüm personel tam saha pres yapar."
 09 Aralık 2020 18:44
+Aa- Yazdır
Kerem Kınık: Afet teşkilatı mahallelere kadar inecek

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın bütçesine ilişkin, "Nakdi, ayni ve insan gücü temelli çalışmaları var, bağışları fon ve gelir getirici şirketleri var" dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarına katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Kınık, afetin yaşam döngüsü olduğunu belirterek, bunun afetin öncesi, hazırlık yapılan dönem; afet anı ve afet sonrasındaki dönem olduğunu söyledi. Kınık, "Afet öncesinde yapılan bir liralık harcama, afet sonrasında 7 oluyor. Afet sadece Afet ve Acil Durum sorumluluğunda olan hadise değildir, afet vatandaştan başlayacak çerçevede hareket edilmesi gereken hazırlık aşamalarını barındırır. Vatandaşa yönelik mevzuatlarla geliştirmeler yapmamız gerekiyor. Vatandaşta afet devletin işidir düşüncesi oluyor. Vatandaşın rol ve sorumlulukları da tanınmıyor" ifadelerini kullandı.

Kınık, Kızılay'ın çalışmalarına ilişkin olarak, "Afet teşkilatı yakın zamanda mahallelere kadar inecek, pilot uygulama 15 ilde sürüyor. Afetlerin etkisi ve hızlı müdahale koordinasyonu için 125 bin eğitimli gönüllümüz var, ama afet olduğunda tüm personel tam saha pres yapar. Üç temel görev alanımız var. Afetler, insani yardım ve toplum sağlığına yönelik hizmetler, beslenme stratejisi il bazlı çalışmalar yapmaktayız. Günlük kalori ihtiyacından gıda güvenliğine kadar pek çok başlık var. Manisa'daki pilot çalışma tamamlandı, ikinci faz için 9 ilde sürüyor. 400 bin kişiye beslenme sağlanıyor, 500 bine çıkmayı hedefliyoruz. Çadırın 250 bine çıkması hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kızılay'ın bütçesine ilişkin soruya Kınık, "Nakdi, ayni ve insan gücü temelli çalışmaları var, bağışları fon ve gelir getirici şirketleri var. DASK olmadan oturulmazsa, oturulmasını cazip olmaktan çıkarmak gibi önlem alınabilir. Mesela Fatih ilçesi, yapı stoku eski. Ben buradan çıkayım bana iki daire ver, ya da 100 metrekare bana iyi yerden ver diyor. Yıllık üç milyon kan bağışı alıyoruz, 11 milyon vatandaşımız bağış yapıyor. Şartlı bağışların oranı binde beş. En kötü senaryoya hazırlanırız. Bir Marmara depremi senaryosu üç fayın beraber kırıldığı 7.5 büyüklüğü. Buna göre hazırlanırız" dedi.

Kınık şöyle konuştu:

"Ege bölgesinde ayakta durabilecek beslenme lojistiğine bakıyoruz ve anlaşma yapıyoruz. Böyle bir riskli durum olursa bana çalışacaksın gibi, mobil mutfakları seferber ediyoruz ama bölgede ayakta kalacak yerler ile de anlaşma yapıyoruz. Sahada boşluk oluşturacak bir durum şu anda Türkiye'de bulunmuyor. İzmir depreminde sıfırıncı dakikada İzmir'den, 5 dakikada diğer bölgelerden hareket ettik. Sıkıntısız kriz yönetimi olmaz ama Türkiye afet yönetimini geliştiriyor, merkezi ağırlığın yerel kapasiteye dönüşmesi lazım, Elazığ depremine göre İzmir'de daha iyiydik, yerel yönetim, İzmir halkının anlayışı, ilerleyen afet yönetimi gördük, ümit vericiydi."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
SGK, İşkur ve Gelir İdaresi personeline de esnek mesai uygulanmalı
09 Aralık 2020 19:09		 Kasım Ayı'nda 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalmış
09 Aralık 2020 11:24
TEB'den aşıda 'şeffaflık' çağrısı
08 Aralık 2020 23:36		 Mazlumder'den 'hukuka dönüş' çağrısı
08 Aralık 2020 19:43
Feyzioğlu, 28 maddelik reform önerilerinin detaylarını anlattı
08 Aralık 2020 17:58		 Türk Tabipleri Birliği Bakanlığı aşı konusunda şeffaf olmaya çağırdı
08 Aralık 2020 15:16
İstanbul Barosu: Böyle giderse icrada özelleştirme olur
08 Aralık 2020 15:07		 Avukatların 28 maddelik reform önerisi, Bakan Gül'e iletildi
08 Aralık 2020 14:32
TEB, eczane çalışanlarına aşı yapılmasını talep etti
08 Aralık 2020 14:01		 KHK ile ihraç edilen Nejla Kurul, Eğitim Sen'in yeni başkanı oldu
08 Aralık 2020 11:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:03 - Bakan Koca açıkladı: Aşı zorunlu olacak mı?20:01 - Koca, 'Rus aşının bizden ruhsat alması mümkün değil' demişti. Kremlin sözcüsü açıklama yaptı19:53 - Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre azaldı19:42 - Bir kurum daha, görevde yükselme sınavını erteledi19:24 - Bakan Koca: İstanbul ve 8 ilimizde vaka artışı düşüyor19:22 - Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
19:18 - Valiliklere 'Olta Balıkçılığı' genelgesi gönderildi19:09 - SGK, İşkur ve Gelir İdaresi personeline de esnek mesai uygulanmalı18:59 - Sakarya'da evlerdeki toplu buluşma ve etkinlikler yasaklandı18:58 - Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti18:55 - İçişlerinden 'Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler' konulu genelge18:51 - Ankara Büyükşehir personeli uyuşturucu sevk ederken yakalandı
18:49 - İbrahim Kalın'dan AB Konseyine yaptırım tepkisi: Hayal kırıklığı18:44 - Kerem Kınık: Afet teşkilatı mahallelere kadar inecek18:33 - Vakaların kritik seviyede olduğu ilde validen 'ev ziyareti' uyarısı18:31 - Borsa günü rekorlarla tamamladı18:19 - AK Partili Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
18:11 - Sabancı'dan CarrefourSA için yeni karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıda geç kalmadık, vermediler
Prof. Dr. Tekin: Maske de taksanız 4 saatte virüs bulaşıyor
Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
EPDK: Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı iddiaları doğru değil
Yaşlı adamı kaldırıma fırlatan eczane teknisyenine soruşturma
'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı
8 milyonluk İsrail'e 8 milyon doz aşı verdiler, Türkiye'ye parasıyla da vermediler
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve asgari ücrete dair açıklama
İki doktor ve bir eczacı daha hayatını kaybetti
İlber Ortaylı'dan futbol camiasını kızdıracak yorum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vallaha sataram köyü ha 1
Bırakın Çin aşısını kötülemeyi 1
film replikleri 1
ıkea kupa bardakları 1
mutluluğu adıyamanda buldu haberi 3
hasan ali toptaş 1
suç ve ceza 1
sma hastalığı 2
08.12.2020 psg vs başakşehir maçı 5
kolpa 3
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam