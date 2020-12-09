İbrahim Kalın'dan AB Konseyine yaptırım tepkisi: Hayal kırıklığı
İbrahim Kalın, AB Konseyinin Türkiye'ye yaptırım düşüncesinin "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek liderlere bundan kaçınma çağrısı yaptı.
|09 Aralık 2020 18:49
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