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İçişlerinden 'Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler' konulu genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi.
 09 Aralık 2020 18:55
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İçişlerinden 'Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler' konulu genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında, kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.

Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi), ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak.

Belirlenmiş her alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiği, olta balıkçılığı yapan vatandaşlara kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilecek.

Belediyelerce, olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personeli, alan sorumlusu olarak belirlenecek.
Anadolu Ajansı
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