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Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti

Bir süredir korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu hayatını kaybetti.
 09 Aralık 2020 18:58
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Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti

Bir süredir korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu hayatını kaybetti.

Uluslararası platformlarda yaptığı başarılı çalışmalarla bilinen ve uzun yıllardır Manisa'da görev yapan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu (66), Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir tedavisi devam eden Koyuncu'nun bugün hayatını kaybettiği bildirildi. Evli ve iki çocuk babası olan Koyuncu'nun ölümü, Manisa'da sevenlerini üzüntüye boğdu.

Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu kimdir?

Faik Mümtaz Koyuncu, Aydın'ın Söke ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1978 yılında mezun olan Koyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini 1982 yılında tamamladı. Girne 100 yt. Asker Hastanesinde yedek subay olarak askerlik görevini yerine getiren Koyuncu, Malatya SSK Hastanesindeki zorunlu görevinin ardından İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesine Başasistan olarak atandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına 1995 yılında yardımcı doçent olarak atandıktan sonra aynı anabilim dalında doçent ve profesör kadrolarına yükseldi. Yaklaşık 50 civarında uluslararası ve 100 kadar ulusal yayın yanında çok sayıda bilimsel toplantıda davetli konuşmacı ve oturum başkanlığı da yapan Koyuncu, MCBÜ'de Kadın Doğum Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapıyordu.
İhlas Haber Ajansı
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