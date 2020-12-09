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SGK, İşkur ve Gelir İdaresi personeline de esnek mesai uygulanmalı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan: "SGK, İŞKUR Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı kurumlarda çalışan arkadaşlarımızın mesai saatlerinin normal mesai saatleri olarak uygulanmasını yanlış buluyoruz."
 09 Aralık 2020 19:09
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında başlanan 10.00-16.00 mesai uygulamasının bazı kurumlarda uygulamaya geçilmediğini dile getirerek açıklamalarda bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Pandemi süreci tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına aldı bu süreçte kamu görevlileri üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptı."

Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgelerle kamuda dönüşümlü ve esnek çalışma saatleri konusunda mesai saatlerinin 10:00-16:00 şeklinde uygulanabileceğini ifaden Genel Başkan Yazgan " Gelinen nokta itibariyle dönüşümlü çalışmaya geçilmediği gibi söz konusu talimata aykırı şekilde SGK İŞKUR, Vergi Dairelerinde mesai saatleri 08:00 -17:00 olarak uygulanmaya devam etmekte, bunun yanında özel izin alınarak SGK çalışanlarına mesai ücreti dahi verilmeden cumartesi günleri çalıştırılmaktadırlar" dedi.

Yapılandırmanın da, kısa çalışma ödeneğinin de bugüne kadar sıkıntısız şekilde yürütüldüğünü ifade eden Yazgan "Esnek, dönüşümlü çalışma ve mesai saatleri ile ilgili alınan yanlış kararlardan bir an evvel vazgeçilerek insana verilen kıymetin ve insan sağlığının daha önemli olduğunu yetkililerden göstermelerini bekliyoruz" diye konuştu.
Memurlar.Net
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