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Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

ABD Erkek Basketbol Takımı, zirvedeki, Türkiye ise 15. sıradaki yerini korudu
 09 Aralık 2020 19:22
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Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 15. basamağında yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 3 ve 4. maçlar sonrası dünya sıralaması güncellendi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'a 79-62 yenilen, Hollanda'yı ise 73-71 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 520,3 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 3 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10'daki tek değişiklik ise Rusya'nın 2 basamak yükselerek 9'unculuğa yerleşmesi oldu.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 ABD 781,4 -
2 İspanya 721,2 -
3 Avustralya 666,5 -
4 Arjantin 662,3 -
5 Sırbistan 660,5 -
6 Fransa 657,9 -
7 Yunanistan 656,7 -
8 Litvanya 633,4 -
9 Rusya 599,2 +2
10 Brezilya 591,9 -
Anadolu Ajansı
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