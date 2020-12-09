Bir kurum daha, görevde yükselme sınavını erteledi
|09 Aralık 2020 19:42
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TRT GENEL Müdürlüğü bir açıklama yaparak 27 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan görevde yükselme sınavın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı
TRT'DEN DUYURU
Bilindiği üzere, Kurumumuzun Şef, Yardımcı Prodüktör, Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Kamera Asistanı ve Yayım ve Yayın Görevlisi unvanlı kadroları için yapılacak olan Görevde Yükselme Sınavlarının, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 27.12.2020 Pazar günü Ankara'da saat 10:00'da tek oturum halinde yapılacağı duyurulmuştu.
Ancak, Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında 27/12/2020 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme Sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Sınavın yapılacağı yeni tarih, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin yapılacak açıklamalar ve alınacak kararlar çerçevesinde yeniden belirlenerek adayların bilgisine sunulacaktır.
Önemle duyurulur. 09/12/2020Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavı ertelendi
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