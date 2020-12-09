Koca, 'Rus aşının bizden ruhsat alması mümkün değil' demişti. Kremlin sözcüsü açıklama yaptı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya açıklamalarında Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının ilgi alanlarının dışına çıktığını belirtmesi, Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu.

Kremlin Sözcüsü bu soru karşısında, "Açık bir biçimde söyleyebiliriz ki testlerin ve araştırmaların sonuçları bunun (Sputnik V aşısı) oldukça etkili ve umut vadeden bir aşı olduğunu göstermiştir. Söz konusu aşı pandemi ile mücadelede mutlaka çok önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Altaylı'nın Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'yi sorması üstüne şunları söylemişti: "Bu bir Adenovirüs aşısı. Sorun GLP şartlarına uygunluktan çıktı. (GLP şartları iyi laboratuvar uygulamaları, Good Laboratory Practice demek.) Rusya buna uyamadı. Bu nedenle DSÖ'nün ve dünyanın bu aşıyı alması mümkün değildi. Bizde de bu aşının ruhsat alması mümkün değil. O yüzden ilgi alanımızın dışına çıktı."

Koca'nın bu sözleri Rusya basınında 'Türkiye Rusya'nın Kovid-19 aşısını satın almayı reddetti' şeklinde başlıklarla yer buldu.

RDIF: Türkiye ile aşı tedariği konusunda görüşmelerimiz devam ediyor

Diğer taraftan Sputnik V aşısının finansörü olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) bir kaynak Sputnik'e açıklamasında, Türkiye ile aşı tedariği konusundaki görüşmelerinin devam etmekte olduğunu söyledi