Yılbaşı dahil 4 günlük kısıtlama olacak mı?
Sağlık Bakanı Fahretin Koca "Yılbaşı gecesi kısıtlamaya dahil. Ancak 4 gün kısıtlamayı gelecek hafta konuşacağız" dedi.
|09 Aralık 2020 20:34
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