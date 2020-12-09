'80 yaşındaki kadının evine polis baskını' iddiası yalanlandı
|09 Aralık 2020 20:42
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Cumhuriyet gazetesinde bugün çıkan "Fahrettin Altun'un şikayet ettiği 80 yaşındaki kadının evine polis baskını yapıldı" haberinin yanıltıcı ve gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Tunç, yaptığı açıklamada, "Dosya şüphelisinin ifadesi, habere kaynak gösterilen CHP Milletvekili Zeynel Emre'nin iddia ettiği şekilde adliyeye 'zorla getirme' yoluyla ve 'baskın' yapılarak alınmamıştır. Gerçekleri çarpıtan, toplumu yanıltma amaçlı ve yalan beyanların kullanıldığı algı operasyonlarının önüne geçmek adına, dosyaya dair gerçeklerin paylaşılması zarureti doğmuştur." ifadelerini kullandı.
Onur, şeref ve saygınlığı rencide eden bir ithama ilişkin müvekkil adına şikayetçi olunduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:
"Şikayet üzerine dosya şüphelisinin ifadesine başvurulmuş ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında ifadesinin evinde alınmasına ilişkin, savcılık merci tarafından 26.06.2020 tarihli yazı ile kolluk merciine yazı yazılmıştır. Dosya şüphelisinin ifadesi CHP Milletvekili Zeynel Emre'nin iddia ettiği şekilde adliyeye zorla getirme yoluyla alınmamıştır. Avukatı ile birlikte Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine 1 Temmuz 2020 tarihinde saat 11.00'de kendisi bizzat gelerek ifade vermiştir. Söz konusu ifadelerin tümü, savcılık talimat yazısı dahil olmak üzere, soruşturma dosyasında yer almaktadır. Soruşturma kamu davasına dönüşmüş olup yargılama süreci devam etmektedir."
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