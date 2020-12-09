1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Toç Bir-Sen Genel Başkanı'ndan 'su tasarrufu' çağrısı

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, su tasarrufu yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu.
 09 Aralık 2020 20:47
+Aa- Yazdır
Toç Bir-Sen Genel Başkanı'ndan 'su tasarrufu' çağrısı

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, su tasarrufu yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu.

Öztürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; İklim şartlarındaki değişiklikler ve israf nedeniyle su kaynaklarımız tükeniyor. Suyun yaşamın vazgeçilmezi olduğunu bilmek yeterli değil; Onu doğru kullanmak ve korumak gerekli. Geleceğimizi Tüketmeyelim.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
SGK, İşkur ve Gelir İdaresi personeline de esnek mesai uygulanmalı
09 Aralık 2020 19:09		 Kerem Kınık: Afet teşkilatı mahallelere kadar inecek
09 Aralık 2020 18:44
Kasım Ayı'nda 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalmış
09 Aralık 2020 11:24		 TEB'den aşıda 'şeffaflık' çağrısı
08 Aralık 2020 23:36
Mazlumder'den 'hukuka dönüş' çağrısı
08 Aralık 2020 19:43		 Feyzioğlu, 28 maddelik reform önerilerinin detaylarını anlattı
08 Aralık 2020 17:58
Türk Tabipleri Birliği Bakanlığı aşı konusunda şeffaf olmaya çağırdı
08 Aralık 2020 15:16		 İstanbul Barosu: Böyle giderse icrada özelleştirme olur
08 Aralık 2020 15:07
Avukatların 28 maddelik reform önerisi, Bakan Gül'e iletildi
08 Aralık 2020 14:32		 TEB, eczane çalışanlarına aşı yapılmasını talep etti
08 Aralık 2020 14:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:01 - Evliliği bir yıl sürdü, üç yıldır halen boşanamadı22:00 - Kayseride 113 gönüllü aşılandı, yan etki yok21:58 - Malatya'da özel okuldan velilere ücret iadesi21:56 - Depremde oğluyla ölen annesinin borcunu istediler21:51 - DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal yurt dışına kaçarken yakalandı21:47 - Bakan Gül: İnsan Hakları Eylem Planı hazırlıyoruz
21:44 - YÖK Başkanı, YÖKAK'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı21:43 - CB. Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi21:42 - Bakan Soylu, Örtülü köyündeki vatandaşlarla görüştü21:16 - 2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş ortaya çıkacak21:10 - Van'da çöpten üretilen enerjiyle 14 bin hane aydınlanıyor21:09 - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: İşkence iddiaları asılsızdır
21:07 - Bartın Irmağı suyunun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı21:02 - Bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan 'maske' çağrısı21:01 - Dr. Yusuf Can Matrak: Koronavirüs de deprem gibi bir afet20:56 - Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 11 kişi serbest20:54 - İbrahim Kalın: Türkiye'ye yaptırımın düşünülmesi hayal kırıklığı
20:47 - Toç Bir-Sen Genel Başkanı'ndan 'su tasarrufu' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Aşı, 'gebeler' dahil 3 gruba uygulanmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıda geç kalmadık, vermediler
Bakan Koca: İleride, aşı olmayan bir çok yere giremeyecek
Prof. Dr. Tekin: Maske de taksanız 4 saatte virüs bulaşıyor
Yaşlı adamı kaldırıma fırlatan eczane teknisyenine soruşturma
EPDK: Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı iddiaları doğru değil
Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı
8 milyonluk İsrail'e 8 milyon doz aşı verdiler, Türkiye'ye parasıyla da vermediler
Bakan Koca: İstanbul ve 8 ilimizde vaka artışı düşüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
veda hutbesi 2
asıl tehlikenin evlerde olması 1
ıkea kupa bardakları 1
cevap en makul olandır 1
cringe olmak 1
boston dynamics 1
türk askerlerinin bakü'deki geçişi 3
türk usulü ikna 5
sma hastalığı 2
en iyi ileri üçlüler 2
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam