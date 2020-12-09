Toç Bir-Sen Genel Başkanı'ndan 'su tasarrufu' çağrısı
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, su tasarrufu yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu.
|09 Aralık 2020 20:47
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Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, su tasarrufu yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu.
Öztürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; İklim şartlarındaki değişiklikler ve israf nedeniyle su kaynaklarımız tükeniyor. Suyun yaşamın vazgeçilmezi olduğunu bilmek yeterli değil; Onu doğru kullanmak ve korumak gerekli. Geleceğimizi Tüketmeyelim.
İklim şartlarındaki değişiklikler ve israf nedeniyle su kaynaklarımız tükeniyor.Hüseyin ÖZTÜRK 🇹🇷 (@huseyinozturk_1) December 9, 2020
Suyun yaşamın vazgeçilmezi olduğunu bilmek yeterli değil; Onu doğru kullanmak ve korumak gerekli.#SuİsrafınıÖnleyelim 💧💧💧
Geleceğimizi Tüketmeyelim @bekirpakdemirli@TCTarim pic.twitter.com/3UkuFF6bja
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