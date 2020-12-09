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Bakan Soylu, Örtülü köyündeki vatandaşlarla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Valisi Osman Varol aracılığıyla, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Örtülü köyündeki vatandaşlarla telefonda görüştü.
 09 Aralık 2020 21:42
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Bakan Soylu, Örtülü köyündeki vatandaşlarla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Valisi Osman Varol aracılığıyla, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Örtülü köyündeki vatandaşlarla telefonda görüştü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı Valisi Osman Varol, beraberindeki Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan 5 bin 137 rakımdaki Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Örtülü köyünü ziyaret etti.

Vali Varol, 32 dönüm üzerine kurulu kayısı, badem, armut, elma, ceviz ve ayva ağaçlarından oluşan alanda gezerek çiftlik sahibi Abdulkadir Ardin'den bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Vali Varol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak buradaki vatandaşlarla görüştürdü.

Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, "Muhtarım Valiyi çağırıyorsun bizi çağırmıyorsun" demesi üzerine muhtar, "Buyurun gelin başımın üstünde yeriniz var." yanıtını verdi.

Vali Varol'da meyve bahçesi hakkında Bakan Soylu'ya bilgi verip vatandaşların selamını iletti.

Bunun üzerine Bakan Soylu, "Beni götürürsen oraya çok sevinirim." dedi.

Köylülerden bir çocuğun Bakan Soylu'ya "İstediğiniz zaman gelirsiniz" demesine Soylu, "Allah'a emanet" şeklinde cevap verdi.

Köydeki ziyaretin ardından Ağrı Dağı eteklerinde incelemelerde bulunan Vali Varol, Ağrı Dağı'nın bu kış sezonunda tırmanışa açılacağını, ilk tırmanış için taslak planın hazır olduğunu ve çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Vali Osman Varol, sosyal medya hesabı Twitter'dan da, "Ağrı Dağı eteğinde; Doğubayazıt, Örtülü Köyümüz. Devletimiz ve milletimiz el ele, gönül gönüle." paylaşımında bulundu.
Anadolu Ajansı
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