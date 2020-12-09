Bakan Gül: İnsan Hakları Eylem Planı hazırlıyoruz
Adalet Bakanı Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla bu belgeyi hazırlıyoruz."
|09 Aralık 2020 21:47
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TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
"Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır."
"(İnsan Hakları Eylem Planı) Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla bu belgeyi hazırlıyoruz."
"Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Tutuklamaya başvurulmasının gerekli olduğu durumlarda da bu karar ölçülü ve orantılı şekilde tatbik edilmelidir. 2002 yılında tutuklu oranı yüzde 41 iken; Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de tutuklu oranı yüzde 16'ya inmiştir."
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