Malatya'da özel okuldan velilere ücret iadesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın pandemi nedeniyle eğitimin online devam etmesi kararınının ardından kentte özel bir ilköğretim okulu, bu süreçte öğrencilerin okula gelemedikleri için kayıt ücretinin 3'te 2'lik kısmının ödeneceğinin duyurusunu yaptı.

'KAYIT ÜCRETLERİNİN ÜÇTE İKİSİNİ İADE EDECEĞİZ'

Aynı okulda öğretmenlerin de tam maaşının verileceğinin belirtildiği duyuruda, "Malatya'nın başarılı özverili ve en disiplinli kurumlarından biri olmak üzere yola çıkan Çamlıca Koleji Okulları olarak eğitime online olarak ara verildiği bu süreçte aldığımız iki kararı sizinle paylaşmak istedik. Birincisi online eğitim devam ettiği süreçte velilerimize o sürece karşılık gelen kayıt ücretlerinin üçte ikisini iade edeceğiz. İkincisi bu süreçte hiçbir öğretmen ve personelimize asla mağdur etmeden yine tam maaş ödemesi yapmaya devam edeceğiz" denildi.

Okuldaki öğrenci velilerinden Cem Parlak, çocuğunun uzaktan eğitim gördüğü okulun böyle bir karar almasının Türkiye'de diğer okullar için örnek davranış teşkil ettiğini söyledi.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEMİŞ OLDU'

Avukat Fatih Taşpınar ise Mart ayında Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti'nin, geçen eğitim öğretim döneminde koronavirüs sürecindeki özel okul ücretinin iadesini isteyen bir velinin talebini kısmen kabul ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu kararda özetle; 3 aylık okula gidilmeyen döneme ait eğitim parası ücret iadesi talepli başvuruda bulunulmuştu. Bununla birlikte yemek ve servis parası zaten hizmet alınmadığı için tüketiciye ücret iadesi düşünülmeli. Konuyla alakalı tartışmalar yaşandı ancak uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim aynı değildir. Özel okullarla yapılan sözleşmede temel unsur yüz yüze eğitimdir. Eğer yüz yüze eğitim yapılmamışsa sözleşmedeki özel okulların yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu kabul edilecek olduğundan özel okullar bağlamında sebepsiz zenginleşmeye kadar gidebilen bir durum söz konusu olacaktır. Okullar faaliyete girmedi, elektrik veya diğer masraflar söz konusu olmayacağından özel okullar lehine haksız bir kazanç temin edilmiş olmuştur. Eğitim verilmediğinden dolayı o ücret iadesi gerektiğinden Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti tarafından tüketici lehine ücret idesi kararı çıkmış oldu. Malatya'da da özel bir okul bu konuda bu karara ilişkin kendi karar vererek, ne öğretmenlerin maaşını kesti ve ayrıca velilere kayıt ücreti olan 3'te 2'lik ödemesini gerçekleştirerek tüm Türkiye'ye örnek bir davranış sergilemiş oldu."