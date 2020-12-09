1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evliliği bir yıl sürdü, üç yıldır halen boşanamadı

Adana'da 1 yıl birlikte kaldığı eşi tarafından darbedilip, alıkoyulduğunu ve düğünde takılan yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınlarının elinden alındığını öne süren İlknur D. (29), 3 yıl önce açtığı boşanma davasının sonuçlanmamasına tepki gösterdi. İlknur D., "Bir yıllık evliliğin 3 yıldır mahkemesini görüyorum, lütfen bizi boşayın" dedi.
 09 Aralık 2020 22:01
+Aa- Yazdır
Evliliği bir yıl sürdü, üç yıldır halen boşanamadı

Kuran kursunda öğreticilik yapan İlknur D., 2015 yılının sonlarında M.E.D. (29) ile evlendi. Çift, M.E.D.'nin görevi gereği Ankara'ya taşındı. İlknur D., iddiasına göre evliliğinin 40'ıncı gününden itibaren şiddet görmeye başladı. Hatta eşi, işe gitmeden önce telefonunu alıp, kapıyı üzerine kilitledi. İlknur D., eşinin babası ve kardeşlerini öldürmekle tehdit etmesi nedeniyle şiddet gördüğünü çevresinden sakladı. Düğünde takılan altınları M.E.D.'nin Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir banka şubesinde kendi adına tuttuğunu öne süren İlknur D., evlliliklerinin 9'uncu ayında ise yine iddiasına göre eşi tarafından boğulmak istendi.

Eşinin elinden kurtulup, banyoya kaçtığını ve havalandırma penceresinden yardım istediğini anlatan İlknur D., M.E.D.'nin komşularına, 'İlknur kendisine zarar veriyor. Ben onu çok seviyorum' dediğini kaydetti.

AKŞAM DAYAK, SABAH 'SEVİYORUM' YAZILARI

İlknur D. bu olaydan sonra kaçarak uçakla Adana'ya ailesinin yanına geldiği. Darp raporu alıp, yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile büyükleri araya girdi ve M.E.D., altınları geri verdi. Çift barışarak Ankara'ya döndü. Ancak geceleri şiddet gören ilknur D., sabahları uyandığında evin her tarafında, 'Seni çok seviyorum' yazılı notlar buldu.

KANDIRIP ALTINLARI ELİNDEN ALDILAR

İlknur D., bir süre sonra eşinin anne-babasıyla Adana'daki ailesine misafirliğe gitti. Burada kayınpederi, "M.E.D.'nin borcu var. Sana da söylemiyor. Sen bu altınlar ona ver, borcu kapatsın" dedi. İlknur D. de 150 bin lira değerindeki altınları kayınpederine teslim etti. Çift Ankara'ya dönerken, İlknur D. ailesinin yanında kaldı. Ancak genç kadın, bir daha eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederine ulaşamadı. En son 21 Ocak 2017 tarihinde eşiyle görüşen İlknur D., kandırıldığını anlayınca 23 Ocak 2017 tarihinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 10 gün sonra da boşanma davası açtı. Ancak, eşinin kendisinden 2 gün önce Ankara'da boşanma davası açtığını öğrendi.

BİR DARBE DE AVUKATTAN

Dava sürerken genç kadına aylık 700 TL tedbir nafakası bağlandı. Avukatının da bu paraları, 2 yıl boyunca kendisine vermediğini ileri süren genç kadın, 2019 yılında Adana Barosu'na şikayet başvurusunda bulundu. Parasını aldıktan sonra da başka bir avukat tuttu.

'MADDİ MANEVİ ZARARA UĞRADIM'

3 yıldır boşanma davası süren İlknur D., "Benden altınları da aldılar. Ben şikayet edinceye kadar beni kimse aramadı. Şikayetimden sonra aylarca beni aramayan insanlar, 'barıştıralım' diye ortaya çıktılar. Boşanma davası açtığımda eşimin, 2 gün önce Ankara'da boşanma davası açtığını öğrendim. 3 Şubat 2017 tarihinden bu yana boşanma davamız devam ediyor. Bütün eşyalarım, çeyizim, kitaplarım gitti. 150 bin liralık altınlarımı aldılar. Sadece manevi olarak değil, maddi olarak da zarara uğradım" diye konuştu.

'LÜTFEN BİZİ BOŞAYIN'

İlknur D., şunları kaydetti:

"Ben önce ilahi adalete sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine inanıp, güveniyorum. Ankara'daki evime gittiğimde bütün eşyaları alıp, evi terk ettiklerini gördüm. Bir yıllık evliliğin 3 yıldır mahkemesini görüyorum. Lütfen bizi boşayın. Altınları aldıklarını inkar ettiler ama bizim o zaman mesaj dokümanımız vardı. Onları verince her şey ortaya çıktı. Ben bir an önce hakkımı alarak, boşanmak istiyorum. Yeni bir Emine Bulut vakası olmasın. Ben öldükten sonra adalet yerini bulmasın. Yaşarken adalet olsun."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kayseride 113 gönüllü aşılandı, yan etki yok
09 Aralık 2020 22:00		 Depremde oğluyla ölen annesinin borcunu istediler
09 Aralık 2020 21:56
Bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan 'maske' çağrısı
09 Aralık 2020 21:02		 Dr. Yusuf Can Matrak: Koronavirüs de deprem gibi bir afet
09 Aralık 2020 21:01
Bakan Koca: Aşı, 'gebeler' dahil 3 gruba uygulanmayacak
09 Aralık 2020 20:19		 Virüse yenik düşen emekli bürokrat, yaş gününde toprağa verildi
09 Aralık 2020 16:56
Türkiye yarından itibaren ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek
09 Aralık 2020 16:41		 7 kent beyaza büründü
09 Aralık 2020 15:42
Kazada yaralanan polis memuru, şehit oldu
09 Aralık 2020 14:47		 PTT önünde 'koronavirüs' sırası! Polis müdahale etti
09 Aralık 2020 14:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:01 - Evliliği bir yıl sürdü, üç yıldır halen boşanamadı22:00 - Kayseride 113 gönüllü aşılandı, yan etki yok21:58 - Malatya'da özel okuldan velilere ücret iadesi21:56 - Depremde oğluyla ölen annesinin borcunu istediler21:51 - DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal yurt dışına kaçarken yakalandı21:47 - Bakan Gül: İnsan Hakları Eylem Planı hazırlıyoruz
21:44 - YÖK Başkanı, YÖKAK'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı21:43 - CB. Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi21:42 - Bakan Soylu, Örtülü köyündeki vatandaşlarla görüştü21:16 - 2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş ortaya çıkacak21:10 - Van'da çöpten üretilen enerjiyle 14 bin hane aydınlanıyor21:09 - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: İşkence iddiaları asılsızdır
21:07 - Bartın Irmağı suyunun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı21:02 - Bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan 'maske' çağrısı21:01 - Dr. Yusuf Can Matrak: Koronavirüs de deprem gibi bir afet20:56 - Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 11 kişi serbest20:54 - İbrahim Kalın: Türkiye'ye yaptırımın düşünülmesi hayal kırıklığı
20:47 - Toç Bir-Sen Genel Başkanı'ndan 'su tasarrufu' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Aşı, 'gebeler' dahil 3 gruba uygulanmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıda geç kalmadık, vermediler
Bakan Koca: İleride, aşı olmayan bir çok yere giremeyecek
Prof. Dr. Tekin: Maske de taksanız 4 saatte virüs bulaşıyor
Yaşlı adamı kaldırıma fırlatan eczane teknisyenine soruşturma
EPDK: Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı iddiaları doğru değil
Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı
8 milyonluk İsrail'e 8 milyon doz aşı verdiler, Türkiye'ye parasıyla da vermediler
Bakan Koca: İstanbul ve 8 ilimizde vaka artışı düşüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
veda hutbesi 2
cam prizma 1
chaby han 1
cevap en makul olandır 1
elektrik şirketlerinin giderlerinin halka yansıtılması 2
anahtarlık 2
afrikalı avcılar 1
üfürükçü kadının tek başına 136 kişiye korona bulaştırması 1
sen ona bi de benim gözümle bak 6
cheesy 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam