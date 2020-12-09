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Oteli meyhaneye çevirdiler: 3'ü kadın, 12 kişiye ceza

Kırıkkale'de meyhaneye çevrilen bir otelde içkili-müzikli eğlence düzenleyerek korona virüsü hiçe sayan 3'ü kadın, 12 kişiye toplamda 59 bin 400 lira idari para cezası kesildi.
 09 Aralık 2020 22:22
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Oteli meyhaneye çevirdiler: 3'ü kadın, 12 kişiye ceza

Kırıkkale'de meyhaneye çevrilen bir otelde içkili-müzikli eğlence düzenleyerek korona virüsü hiçe sayan 3'ü kadın, 12 kişiye toplamda 59 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi'ndeki 607. Sokak'ta bulunan bir otele müzikli içkili eğlence düzenlediği ihbarı üzerine harekete geçen polis, İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi. Satışa çıkartılan oteli meyhaneye çeviren 3'ü kadın olmak üzere 12 kişinin korona virüs tedbirlerini hiçe saydığını gören polis, maske, mesafe ve diğer pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplamda 59 bin 400 lira idari para cezası verildi.

Pencereler strafor ile kapatıldı

Polisin otelde yaptığı incelemede, kimse görmesin diye odaların pencerelerinin straforla kapatıldığı tespit edildi. Diğer bir odada bulunan dolaplarda ise çok miktarda içki buldu. Burada yakalanan kişilerin kimlik tespitleri yapılarak gerekli cezai işlemin uygulanması için tutanak tutuldu. Otel sahibine de idari işlem başlatıldı. Buradaki işlemlerin ardından kişiler serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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