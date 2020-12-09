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Koronavirüs ölüm sayılarıyla ilgili iddialara yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı ölüm sayıları ile Bakanlık tarafından açıklanan ölüm sayıları arasında neden fark olduğunu anlattı. Bakan Koca, ölüm nedeni Kovid-19 olmayan hastaların ölüm belgelerini gösterip "Bu Kovid-19 mu?" diye sordu. Konuya dair tüm şüpheleri ortadan kaldıran Bakan Koca, her bulaşıcı hastalığın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olmadığını bir kez daha anlattı.
 09 Aralık 2020 22:27
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

* Şu dönemde ölüm sayılarının siyasetin konusu yapılmasına gerçekten çok üzülüyorum. Bu sorunun geleceğini bildiğim için birkaç örnek hazırlayın demiştim arkadaşlara.

* Bildiğiniz gibi mart ayında vefat edenlere uygulanan bir yaklaşım vardı defnedilirken. Ceset torbalarında, farklı mezarlarda defnedilmesi şeklinde bir anlayış söz konusu idi.

* O dönemde yayınladığımız genelgede şunu ifade ettik: Kovid bulaşıcı hastalıktır, diğer bulaşıcı hastalıklar gibi defnin yapılmasını belirten özel ceset torbaları içerisinde olmasını ifade eden bir genelge yayınladık. Kovid'in de diğer bulaşıcı hastalıklar gibi defnedilmesi gerektiğini belirten bir genelgeydi.

Ö üm belgesinde sağ üst tarafında 'ölüm şekli' yazar. Sol altta ise ölüm nedeni yazar. Ölüm şekli defnedilirken erken dönemde doğal bir ölüm mü, adli bir ölüm mü, bulaşıcı hastalıklar anlamında tedbir alınması gereken bir ölüm mü, bunu belirtir. Bunu ilk hekim doldurur.

* Ölüm nedeni ise aynı anda doldurulmaz. İlk hekimin doldurulduğu şekliyle gider. Defnedilirken neye uyulması gerektiğini belirtmek içindir o.

Ölüm nedeninde dört tane başlık var. Bir esas sebep, altta diğer etkileyen sebepler hastalık olarak belirtilir. Bunu ikinci hekim dosyayı kontrol ederek ölüm nedenini yazar. Yani Kovid sol altta ölüm nedeni olan kısma yazılır. Sağ üstte bulaşıcı hastalıklar kısmına yazılmaz.

* Aşağıda ise bulaşıcı hastalıklar başlığı var. O başlık içerisinde 190-200'e yakın başlık var, biri de Kovid. Bulaşıcı hastalıklar bizim o genelgeden sonra her enfeksiyon bulgusu, ateşi, parametrelerinde enfeksiyon bulgusu olan, zatürre bulgusu olan herkes enfeksiyon taşıdığı için Kovid olmasın diye yıkanırken tedbir alınsın diye yazılıyor.

* Bulaşıcı hastalıklar arttığı için yazılmıyor, her enfeksiyonu, ateşi, zatürresi olan hasta yıkanırken tedbir alınsın diye bulaşıcı hastalıklar diye işleniyor.

Bulaşıcı hastalıklar başlığında da sol altta gördüğünüz...

* Geçmişe dönük bazı ölüm belgeleri: 3 Aralık. İsmi kapalı, diğer bütün bilgiler gerçek. Vefat eden bir hastamız. Ölüm şekli: Bulaşıcı hastalık. Ölüm nedeni: Septisemi, kronik böbrek yetmezliği. Bu hastanın PCR'ı negatif. Bu Kovid mi?

* Enfeksiyon bulgusu olduğu için yıkanırken tedbir alınsın diye işleniyor. O nedenle marttan önce aynı şeyleri söyleyen kişiler rakamlara baksın.

* Marttan sonra pandemi dönemi olduğu için enfeksiyon belirtisi olan herkes bulaşıcı hastalıklar olarak işlendi ama aşağıda esas ölüm nedeni farklı.

* Bu iş teknik bir iş. Bununla ilgili kararı veren, hekimlerimiz. Birincil hekim, birincil takip eden, ayrıca bunun nedenini onaylayan hekim devreye giriyor. Bu kadar teknik bir işi yapan bizim hekimlerimiz. Hekimlerimize güvenmiyor muyuz?

* Dün çok da muhalefet eden bir vekil arkadaş İstanbul'da bizim hastamız Kovid hastamız değil diye isyan ediyor. Bu hasta emekli bir asker. 'Bu yanlış yazıldı, bunun değiştirilmesini istiyoruz' diyerek bana kadar ulaştı. Niye? Enfeksiyon olduğu için. Ben dedim ki, 'Ölüm nedeni önemlidir. Bu da ikinci hekimimiz tarafından onaylanır. Ben anca orada bununla ilgilenen arkadaşlar bunu hızlandırın talimatından başka bir şey veremem.'

* Ateşi varsa, zatürresi varsa, sepsisi varsa tedbir alınsın diye üst tarafa bulaşıcı hastalıklar yazılıyor.

* 83 milyon vatandaşımıza daha çok güven vererek pandemiyle mücadeleyi daha güçlü kılmamız gerekiyor. Herkesin icraata odaklanması gerekiyor. Bizim salgın yönetimini siyasi beklentilere harcamamamız gerekiyor.
Memurlar.Net
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