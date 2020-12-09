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PSG'ye yenilen Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 5-1 yenildi.
 09 Aralık 2020 22:37
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PSG'ye yenilen Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam ertelenen PSG-Başakşehir maçı 14'üncü dakikadan itibaren itibaren oynandı.

Paris Saint-Germain, Neymar ve Mbappe'nin golleriyle mücadeleyi 5-1 kazandı.

Fransız ekibi, 21 ve 38. dakikalarda Neymar, 42. dakikada Mbappe'nin kaydettiği gollerle devreye 3-0'lık avantajla girdi.

Dakikalar 50'yi gösterdiğinde sahneye bir kez daha Neymar çıktı ve farkı 4'e yükseltti. Başakşehir, 57. dakikada Mehmet Topal ile skoru 4-1'e getirdi.

Son sözü ise 62. dakikada Kylian Mbappe söyledi ve karşılaşma 5-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain 12 puanla grubu lider tamamladı. Başakşehir ise turnuvayı 3 puanla bitirdi.
Memurlar.Net
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