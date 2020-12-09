Bakan Akar: Gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dır
|09 Aralık 2020 23:25
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Akdeniz'de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı" açıklamasında bulundu.
"(Irak'ın kuzeyi) PKK'ya karşı operasyonlarımız artan şiddetle devam ediyor. Son bir ayda 7'si büyük, 21'i orta çaplı 28 operasyon icra edildi"
"(Karabağ'daki anlaşma) Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor."
Akar: "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor. 15 Temmuz 2016'dan itibaren TSK'dan toplam 20 bin 610 kişi ihraç edildi"
"S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|10 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Aralık 2020 00:01
|Bakan Elvan: Bankacılık sektörünün döviz açığı yoktur
09 Aralık 2020 23:01
|Koronavirüs ölüm sayılarıyla ilgili iddialara yanıt
09 Aralık 2020 22:27
|TBMM'de 'Alaattin Çakıcı-Mahir Çayan' tartışması
09 Aralık 2020 22:27
|Bakan Gül: İnsan Hakları Eylem Planı hazırlıyoruz
09 Aralık 2020 21:47
|YÖK Başkanı, YÖKAK'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı
09 Aralık 2020 21:44
|Bakan Soylu, Örtülü köyündeki vatandaşlarla görüştü
09 Aralık 2020 21:42
|Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: İşkence iddiaları asılsızdır
09 Aralık 2020 21:09
|İbrahim Kalın: Türkiye'ye yaptırımın düşünülmesi hayal kırıklığı
09 Aralık 2020 20:54
|'80 yaşındaki kadının evine polis baskını' iddiası yalanlandı
09 Aralık 2020 20:42