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Bakan Akar: Gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Akdeniz'de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı" açıklamasında bulundu.
 09 Aralık 2020 23:25
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Bakan Akar: Gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Akdeniz'de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı" açıklamasında bulundu.

"(Irak'ın kuzeyi) PKK'ya karşı operasyonlarımız artan şiddetle devam ediyor. Son bir ayda 7'si büyük, 21'i orta çaplı 28 operasyon icra edildi"

"(Karabağ'daki anlaşma) Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor."

Akar: "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor. 15 Temmuz 2016'dan itibaren TSK'dan toplam 20 bin 610 kişi ihraç edildi"

"S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir."
Memurlar.Net
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