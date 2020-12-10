1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

10 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları

10 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
 10 Aralık 2020 00:01
+Aa- Yazdır
10 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da

- Erdoğan, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

- Mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katılacak.

(Bakü)

2- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM'nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yapacak.

(TBMM/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidanların dikileceği programa katılacak.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikasında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla partisinin 81 İl Başkanlığı ile eş zamanlı basın açıklaması yapacak.

(İzmir/12.00)

3- TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle "Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İtalya II. Dönem JETCO İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.45)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünü, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Eskişehir/09.30/12.00/13.45)

4- TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistiklerini, ekim ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davaya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.00)

3- İHH İnsani Yardım Vakfının "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek zor şartlarda kışı geçirmek zorunda kalan Suriyeliler için başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımları taşıyan tırlar, törenle Suriye'ye uğurlanacak.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. ve son hafta maçları yapılacak; Demir Grup Sivasspor, I Grubu'nda deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Tel Aviv/23.00)

2- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda büyüklerde elemelerle devam edilecek.

(Mersin/10.00)

3- Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain maçı için gittiği Fransa'dan İstanbul'a dönecek.

- Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul Havalimanı'nda açıklama yapacak.

(İstanbul/17.30)

4- TFF 1. Lig'in 13. haftası Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30)

5- Misli.com 3. Lig'de 13. hafta mücadelesi 1, 2 ve 3. Gruplarda yapılacak maçlarla sona erecek.

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımıyla, Anadolu Efes de İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşılaşacak.

(Berlin/22.00/Valensiya/23.00)

7- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin Polonya'daki A Grubu mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü maçında Polonya'nın PGE Skra takımıyla karşılaşacak.

(Kedzierzyn-Kozle/20.00)

8- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin İtalya'daki B Grubu mücadelesinde Fenerbahçe Opet, üçüncü maçında İtalya'nın Carraro Imoco takımıyla karşılaşacak.

(Treviso/22.30)

9- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de gerçekleştirilen D Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA üçüncü maçında Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen İlbank-Çan Gençlik Kalespor maçı yapılacak.

(Ankara/13.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar: Gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dır
09 Aralık 2020 23:25		 Bakan Elvan: Bankacılık sektörünün döviz açığı yoktur
09 Aralık 2020 23:01
Koronavirüs ölüm sayılarıyla ilgili iddialara yanıt
09 Aralık 2020 22:27		 TBMM'de 'Alaattin Çakıcı-Mahir Çayan' tartışması
09 Aralık 2020 22:27
Bakan Gül: İnsan Hakları Eylem Planı hazırlıyoruz
09 Aralık 2020 21:47		 YÖK Başkanı, YÖKAK'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı
09 Aralık 2020 21:44
Bakan Soylu, Örtülü köyündeki vatandaşlarla görüştü
09 Aralık 2020 21:42		 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: İşkence iddiaları asılsızdır
09 Aralık 2020 21:09
İbrahim Kalın: Türkiye'ye yaptırımın düşünülmesi hayal kırıklığı
09 Aralık 2020 20:54		 '80 yaşındaki kadının evine polis baskını' iddiası yalanlandı
09 Aralık 2020 20:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama00:01 - 10 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Rotamız iyilik yükümüz insanlık23:57 - Hastane bahçesinde uzaktan eğitimle ders veriyor23:54 - Doğu Akdeni'de diyabet iki kattan fazla arttı23:42 - Pfizer-BioNTech aşılarının ilk sevkiyatı İsrail'e ulaştı
23:25 - Bakan Akar: Gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dır23:07 - Komşular arasında gün ve taziye ziyareti vakaları artırıyor23:01 - Bakan Elvan: Bankacılık sektörünün döviz açığı yoktur22:50 - Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı açıklaması22:41 - İzmir'deki yıkıcı deprem zeminin yapısını değiştirdi22:37 - PSG'ye yenilen Başakşehir Avrupa'ya veda etti
22:36 - 7 kardeşin uzaktan eğitim azmi22:33 - Koronavirüsü atlatan doktor: Hastanede ağrıdan bağırdığım22:27 - TBMM'de 'Alaattin Çakıcı-Mahir Çayan' tartışması22:27 - Koronavirüs ölüm sayılarıyla ilgili iddialara yanıt22:22 - Oteli meyhaneye çevirdiler: 3'ü kadın, 12 kişiye ceza
22:01 - Evliliği bir yıl sürdü, üç yıldır halen boşanamadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Rotamız iyilik yükümüz insanlık
10 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cevap en makul olandır 1
Neuralink 1
aşı taşıma konteyneri 1
ıkea kupa bardakları 1
Kanun çalan minik Yiğit 1
üfürükçü kadının tek başına 136 kişiye korona bulaştırması 1
uzaylı zekiye 2
kombi açmayan komşuya dava açılabilmesi 4
bedil 1
sahilde uyumak 2
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam