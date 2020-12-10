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Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Meclis Genel Kurulunda yaptığı açıklamada "Adliyelerde ve ceza infaz kurumlarında çalışan personelimiz bizim için çok kıymetlidir" dedi.
 10 Aralık 2020 00:07
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TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

Bakan Gül "Adliyelerde ve ceza infaz kurumlarında çalışan personelimiz bizim için çok kıymetlidir. Gece gündüz gayret eden, çaba sarf eden tüm personelimize, yargı mensuplarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Ve yeni personel alımı sürecimiz devam etmektedir. Bildiğiniz gibi ceza infaz kurumlarında fiili hizmet zammını getirmiştik, mübaşirlerimizle ilgili adımlar atmıştık. Ancak tüm çalışanlarımızın özlük haklarını daha iyileştirilmesi için Maliye Bakanlığımızın desteğiyle bu konuda da yine ilave adımları atmaya devam edeceğiz. Tüm çalışmalarımız milletimiz ve ülkemiz içindir. Ülkemizin hukuk ve adaletini daha ileriye taşımak için katkı sunacak bütün görüşlere, bütün önerilere hiçbir siyasi bariyer koymaksızın açık olduğumuzu buradan ifade etmek isterim çünkü yargı AK PARTİ'nin yargısı değildir; yargı 83 milyonun yargısıdır, bu milletin yargısıdır. " dedi.

Bakan Gül önümüzdeki dönemde, kamunun vatandaşla mahkemelik olduğu, vatandaşın kamuyla, devletle mahkemelik olduğu uygulamaya da son vermek üzere idari sulh müessesesini getireceklerini belirtti ve "Böylece, hem yargının iş yükü azalacak hem de vatandaş devletiyle mahkemelik olmayacak, devlet vatandaşıyla mahkemelik olmayacak. Bunu da hep beraber, inşallah, aziz milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.
Memurlar.Net
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