AYM'nin, çoklu baro kararı, Resmi Gazetede yayımlandı
Anayasa Mahkemesi, çoklu baro kurulmasına imkan tanıyan kanuni düzenlemenin iptal istemi reddetmişti.
|10 Aralık 2020 00:30
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Anayasa Mahkemesi, çoklu baro kurulmasına imkan tanıyan kanuni düzenlemenin iptal istemi reddetmişti. 10 aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede, karar gerekçesi yayımlandı. Karara göre hem kanunun tümü hem de maddelerin iptali istemleri oyçokluyla reddedilmiştir.
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