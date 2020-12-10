BioNTech: Siber saldırıda aşı verilerimiz hacklendi
|10 Aralık 2020 00:35
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Pfizer ve BioNTech, Avrupa İlaç Kurumu'na siber saldırıda bulunularak, geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile ilgili belgelere yasa dışı olarak giriş yapıldığını duyurdu.
Avrupa Birliği'nde ilaç ve aşıların değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu olan Hollanda merkezli Avrupa İlaç Kurumu (EMA) da BioNTech'in açıklamasından saatler önce siber saldırıya uğradığını bildirmiş, ancak saldırı ile ilgili ayrıntılı bilgi vermemişti.
Pfizer ve BioNTech'in açıklamasının ardından Avrupa İlaç Kurumu tarafından söz konusu saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Pfizer ve Biontech, Avrupa İlaç Kurumu'nun, söz konusu olayın aşının onay sürecini etkilemeyeceği yönünde kendilerine güvence verdiğini açıkladı.
Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri koronavirüs aşısına ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da, EMA'ya başvurmuştu.
EMA, Biontech ve Pfizer'in Kovid- 19 aşısıyla ilgili kararını 29 Aralık'a kadar, ABD'li Moderna'nın aşısı ile ilgili kararını da 12 Ocak'a kadar vereceğini açıklamıştı.
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