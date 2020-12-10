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Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız

Tvnet'te yayımlanan "Sormazsam Olmaz" programına konuk olan oyuncu Hakan Boyav, "Türkiye'de ödül almak için ya politik görüş olarak solcu olacaksınız ya da birilerine daha yakın olacaksınız" ifadesini kullandı.
 10 Aralık 2020 00:50
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Tvnet'te yayımlanan Sormazsam Olmaz programına konuk olan oyuncu Hakan Boyav, Türkiye'de oyuncuların ödül alabilmesi ancak solcu olması gerektiği eleştirisinde bulundu.

Boyav, konuyla ilgili şu eleştirilerde bulundu: "Türkiye'de ödül almak için ya politik görüş olarak solcu olacaksınız ya da birilerine daha yakın olacaksınız. Bir abimiz, sırf solcu diye son derece kötü bir film için ödül almış. Yapmayın ya! Hem sanatçının hakkını yemeyin hem ödülünüzü küçültmeyin hem de inançlı biriyseniz kul hakkını yemeyin kardeşim. Senelerce bu ülkede televizyon dizileri ödülleri dağıtıldı. Kurtlar Vadisi'ne bir tane ödül gelmedi muhafazakar bir dizi olduğu için. Dünyanın cep telefonu cendere diye çalıyor. Bu dizinin bir tane müziğine bile ödül vermiyorsunuz. Ya solculara oy veriyorlar ya da popülerlere oy veriyorlar."

Memurlar.Net
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