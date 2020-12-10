AnadoluJet'ten 2021 yazı için %30 indirimli bilet

AnadoluJet'ten yapılan açıklamada "Anadolu'nun güzelliklerini yazın mis havasında keşfetmek için erken rezervasyon zamanı!Parlayan güneş... 10-13 Aralık tarihleri arasında yurt içi biletinizi AJYAZ21 kodu ile alın, 1 Nisan-31 Ekim arasında planlayacağınız seyahatlerinizde %30 indirimli uçun. " denildi.

ŞİRKETTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

İlkbahar ve yaz aylarına özel sunulan %30 indirim fırsatıyla uçak biletinizi şimdi alın, ister yaz tatilinizi planlayın, ister birbirinden güzel coğrafyaları ve kültürel zenginlikleriyle keşfedilmeyi bekleyen Anadolu şehirlerinden istediğinizi ziyaret edin.

Biletinizi 10 - 13 Aralık tarihleri arasında alın, %30 indirimli seyahat etme ayrıcalığını kaçırmayın.

Biletleme Tarihleri: 10 - 13 Aralık 2020

Uçuş Tarihleri: 01 Nisan - 31 Ekim 2021*

*Kampanyaya dahil olmayan uçuş tarihleri Kurallar & Koşullar bölümünde belirtilmiştir.



Kampanyadan Nasıl Yararlanabilirsiniz?

anadolujet.com adresinden veya mobil uygulamasından uçuşunuzu planlayın. Kredi/banka kartı ile yapacağınız işlemlerinizde ödeme sayfasında 'Promosyon kodu' alanına "AJYAZ21" indirim kodunu girin ve uygula butonuna basarak kampanyadan yararlanın (Uygula butonuna basıldığında indirimli tutar ekrana yansıyacaktır).

Kampanya Kural ve Koşulları

10 - 13 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.

1 Nisan - 31 Ekim 2021 tarihleri arasındaki tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşlarında geçerlidir (09 - 18 Nisan, 23 - 25 Nisan, 30 Nisan - 02 Mayıs, 07 - 16 Mayıs, 14 - 25 Temmuz, 27 - 30 Ağustos, 28 - 31 Ekim 2021 tarih aralıkları kampanyaya dahil değildir).

Biletler belirtilen yurt içi uçuşları için baz ücret üzerinden %30 indirimle satışa sunulacaktır. Vergiler ve harçlar indirime dahil değildir.

Kuzey Kıbrıs (Ercan) uçuşları kampanyaya dahil değildir.

Kampanyalı uçak bileti fırsatları 10.500.000 adet koltuk ile sınırlıdır.

Kampanya tüm satış kanallarında geçerlidir.

Sonradan biletleme yapılmak üzere rezervasyon ile sonlandırılan işlemlerde indirim kodu geçerli değildir.

İndirim kodu EFT ve internet bankacılığı ödemelerinde geçerli değildir.

Bebek yolcu tipi kampanyaya dahil değildir.

Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.

İndirim kodu çoklu uçuşlarda geçerli değildir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AnadoluJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.