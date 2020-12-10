Avrasya Tüneli'nde acil durum tatbikatı yapıldı
|10 Aralık 2020 01:03
|+Aa- Yazdır
Megakent İstanbul'un iki yakasını denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli'nde gece yarısı acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. 'Araç yangını' ihbarına itfaiye ekipleri kısa sürede ulaşırken polis ekipleri tünelin iki yönünü girişlere kapattı.
İtfaiye ekipleri kısa sürede ihbar noktasına ulaştı
Saat 00.00'da Avrasya tüneli içerisinde 'Araç yangını' ihbarını değerlendiren Yenikapı ve Üsküdar İtfaiyesi her iki yönü de kontrol etmek amacıyla yerleşkelerinden çıkış yaparak tünele yöneldi. Bu sırada tünelin hem Avrupa hem de Asya yakasındaki girişleri polis ekiplerince kapatıldı, sağlık ekiplerinin de sevk edildiği acil durum tatbikatı tüm ekiplerin koordineli çalışmasıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Kısa sürede ihbar noktasına ulaşan itfaiye, sağlık, polis ve tünel işletme ekibi olası acil durumlara her an hazır olduğunun altını çizdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı
10 Aralık 2020 01:07
|İzmir'deki yıkıcı deprem zeminin yapısını değiştirdi
09 Aralık 2020 22:41
|7 kardeşin uzaktan eğitim azmi
09 Aralık 2020 22:36
|Koronavirüsü atlatan doktor: Hastanede ağrıdan bağırdığım
09 Aralık 2020 22:33
|Evliliği bir yıl sürdü, üç yıldır halen boşanamadı
09 Aralık 2020 22:01
|Kayseride 113 gönüllü aşılandı, yan etki yok
09 Aralık 2020 22:00
|Depremde oğluyla ölen annesinin borcunu istediler
09 Aralık 2020 21:56
|Bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan 'maske' çağrısı
09 Aralık 2020 21:02
|Dr. Yusuf Can Matrak: Koronavirüs de deprem gibi bir afet
09 Aralık 2020 21:01
|Bakan Koca: Aşı, 'gebeler' dahil 3 gruba uygulanmayacak
09 Aralık 2020 20:19