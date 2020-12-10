1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Prof. Dr. Kara, normale dönüş ve maskesiz hayat için gereken şartları açıkladı ve tarih verdi
 10 Aralık 2020 01:07
+Aa- Yazdır
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, nüfusun yüzde 60'ının aşılanması halinde Türkiye'nin rahatlamaya başlayacağını açıkladı. Prof. Kara, bu oranın yüzde 70-80'lere gelmesi durumunda ise normale dönüşün çok kolay olacağını belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, maskesiz hayat için de tarih verdi. Prof. Kara, her şeyin olumlu seyretmesi söz konusu olursa, kaba bir hesapla Türkiye'nin yüzde 60 aşılama oranına nisan-mayıs aylarında ulaşabileceği öngörüsünü paylaştı.

Prof. Dr. Kara, bu tablonun her şeyin olumlu gitmesi durumunda geçerli olduğuna dikkat çekerek, Temmuz ayı gibi de maskesiz sokağa çıkmanın mümkün olabileceğini ifade etti.

Ateş Kara, dünyadaki aşılamanın yüzde 60 oranına ulaşmasının bir anda mümkün görünmediğini belirterek, bir sonraki yıl kasım, aralık gibi tekrar maske takmak zorunda kalabileceğimize de dikkat çekti.
CNN Türk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Avrasya Tüneli'nde acil durum tatbikatı yapıldı
10 Aralık 2020 01:03		 İzmir'deki yıkıcı deprem zeminin yapısını değiştirdi
09 Aralık 2020 22:41
7 kardeşin uzaktan eğitim azmi
09 Aralık 2020 22:36		 Koronavirüsü atlatan doktor: Hastanede ağrıdan bağırdığım
09 Aralık 2020 22:33
Evliliği bir yıl sürdü, üç yıldır halen boşanamadı
09 Aralık 2020 22:01		 Kayseride 113 gönüllü aşılandı, yan etki yok
09 Aralık 2020 22:00
Depremde oğluyla ölen annesinin borcunu istediler
09 Aralık 2020 21:56		 Bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan 'maske' çağrısı
09 Aralık 2020 21:02
Dr. Yusuf Can Matrak: Koronavirüs de deprem gibi bir afet
09 Aralık 2020 21:01		 Bakan Koca: Aşı, 'gebeler' dahil 3 gruba uygulanmayacak
09 Aralık 2020 20:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:14 - Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi01:07 - Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı01:03 - Avrasya Tüneli'nde acil durum tatbikatı yapıldı01:02 - İstanbul Emniyet Müdürlüğünden CHP Milletvekili Zeynel Emre'nin iddiasına ilişkin açıklama00:58 - AnadoluJet'ten 2021 yazı için %30 indirimli bilet00:50 - Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız
00:47 - TBMM'deki bütçe görüşmelerinde arbede yaşandı00:39 - Kastamonu'ya il dışından gelenler için 10 gün süreyle karantina uygulanacak00:35 - BioNTech: Siber saldırıda aşı verilerimiz hacklendi00:30 - AYM'nin, çoklu baro kararı, Resmi Gazetede yayımlandı00:30 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik00:07 - Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama
00:01 - 10 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Rotamız iyilik yükümüz insanlık23:57 - Hastane bahçesinde uzaktan eğitimle ders veriyor23:54 - Doğu Akdeniz'de diyabet iki kattan fazla arttı23:25 - Bakan Akar: Gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dır
23:07 - Komşular arasında gün ve taziye ziyareti vakaları artırıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama
BioNTech: Siber saldırıda aşı verilerimiz hacklendi
Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı
AYM'nin, çoklu baro kararı, Resmi Gazetede yayımlandı
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
10 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Rotamız iyilik yükümüz insanlık
Kastamonu'ya il dışından gelenler için 10 gün süreyle karantina uygulanacak
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde arbede yaşandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çıplak elle gökdelenlere tırmanan insanlar 2
selçuksportshd 1
gargara çorba çayla dalga geçen bilim insanları 1
kedi 2
9 kere leyla 1
yoğun bakım doluluk oranları yüzde doksan 1
eti negro 4
Behlül kaçar 1
anahtarlık 2
elektrik şirketlerinin giderlerinin halka yansıtılması 2
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KÖSGEB, 44 kobi uzman yardımcısı alacak
Bursa Belkar Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Fatsa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Antalya Aksu Belediyesi 7 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam