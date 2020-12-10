Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|10 Aralık 2020 06:30
|+Aa- Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: sabah ve öğle saatlerinde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, zamanla güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege Denizi'nde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan sevenlerine mesaj
10 Aralık 2020 10:13
|Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan haber var!
10 Aralık 2020 10:08
|Kovid-19'un ilacı bulundu mu?
10 Aralık 2020 09:30
|Edebiyatta Toptaş depremi: Özür dilemiyorum
10 Aralık 2020 08:53
|HAYDİ uygulaması çok işe yarıyor
10 Aralık 2020 08:24
|Avrasya Tüneli'nde 'yangın' tatbikatı
10 Aralık 2020 07:33
|Protein temelli aşı için çalışıyorlar: Ekonomiye büyük katkı verir
10 Aralık 2020 07:05
|Korona ilaçlarını tam kullanın: Tüm dünya bunu öyle yapıyor
10 Aralık 2020 06:40
|Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı
10 Aralık 2020 01:07
|Avrasya Tüneli'nde acil durum tatbikatı yapıldı
10 Aralık 2020 01:03