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Korona ilaçlarını tam kullanın: Tüm dünya bunu öyle yapıyor

Asılsız ve bilimsel dayanağı olmayan iddialarla yürütülen 'ilaç karşıtlığı' Korona ile mücadeleyi zorlaştırıyor. Doç. Ela Keskin, "Tüm dünyada, bizim uyguladığımız antiviral tedavi uygulanıyor. İlaçlar virüsün hücreye yerleşmesini azaltıyor" dedi. Dr. Nedim Uzun da "Erken dönem ilaç başlanıyorsa hastaların durumu kötüleşmiyor" diye konuştu.
 10 Aralık 2020 06:40
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Korona ilaçlarını tam kullanın: Tüm dünya bunu öyle yapıyor


Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin üzerinden 9 ay geçti. 436 binden fazla kişinin iyileştiği salgın sürecinde, ilaç tedavisi kilit rol oynadı. Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen 'ilaç fayda etmiyor, durumu daha da kötüleştiriyor' yönündeki kirli algının, mücadeleyi daha da zorlaştırdığına işaret eden uzmanlar iddiaların asılsız olduğuna işaret ediyor. İlaç tedavisinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken İstanbul Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Ela Keskin, "Salgın sürecinde her gün 180-200 arası insanımızı kaybediyoruz. Bu azımsanacak bir sayı değil. Bu virüs de normal grip virüsü gibi değil. Tüm dünyada, bizim uyguladığımız antiviral tedavi uygulanıyor. İlaçlar virüsün hücreye yerleşmesini azaltıyor. Önce ilaç kullanacağız ardından da aşı olacağız. Salgının üstesinden başka türlü gelmemiz mümkün değil" diye konuştu.

KAR-ZARAR DENGESİ KURULMALI

Bazı hastaların yan etki gerekçesiyle ilaç kullanmaktan kaçındığını hatırlatan Doç. Keskin, "Her ilacın yan etkisi var. Aspirin de alsanız, baş ağrısı için bir ağrı kesici de alsanız her bünyeye farklı yan etkisi var. Yan etkisi olacak diye ilaç kullanmamak son derece yanlış. Salgın sürecinde kar-zarar ilişkisini iyi kurmak gerekir. Bu ilaçların bazı bünyelerde çok işe yaradığını söylemeliyim. Bazı kişilerde, karaciğer enzimlerinin yükselmesine neden olabiliyor, bu durum yaşandığında ise hekimler ilacı derhal kesiyor. Beni daha da kötüleştiriyor iddialarına kesinlikle katılmıyorum. İlacın öyle bir etkisi zaten yok" değerlendirmesinde bulundu.


ERKEN TEDAVİ HAYAT KURTARIYOR

İlaca erken başlamanın önemine işaret eden Acil Tıp Uzmanı Dr. Nedim Uzun da şunları söyledi: "Genel itibarıyla semptomları varken hasta ilaca başlamamışsa, tanı geç konmuşsa acil servise daha kötü bir tabloyla geliyor. Ancak erken tedaviye başladığımız hastalarda iyi bir gidişat ortaya çıkıyor" Tedavide kullanılan antiviral ajan Favipiravir'in 8 adet alınmasının toplumda olumsuz bir algı oluşturduğunu kaydeden Uzun, "Kovid-19 olduğunuzda hastaneye gidiyorsunuz, size 8 tablet veriyorlar. Aslında bu doz tek tablete konulmuş olsa, bunu sorgulamak kimsenin aklına gelmeyecek. Bir ilacın etkinliği onun dozunun kandaki düzeyiyle ilgilidir. Alınan bir ilaç 200 mg, 8 tane olunca 1600 miligrama karşılık geliyor. Aslında çok yüksek dozda ilaç verilmiyor. İnsanlar bir anda 8 tablet ilaç içtiğinde, fazla ilaç içtiğini düşünüp paniğe kapılıyor" diye konuştu. Uzun, "Vakaların genelinde çok net olarak gözlemlediğimiz bir şey var. Erken dönem ilaç başlanıyorsa hastaların durumu kötüleşmiyor" diye açıkladı.
Yeni Şafak
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