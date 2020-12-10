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İttifak tutanakta: Her yerde açık açık yaptık

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki ittifakı Meclis tutanaklarına yansıdı. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Biz meşru, demokratik bir parti olarak bir seçim taktiği uyguladık. Her yerde bu seçim taktiğini uyguladık ve açık açık yaptık" dedi. Seçimler ardından HDP'den ittifak itirafları gelse de CHP ve İYİ Parti gizli ortaklıklarını açıklamıyordu.
 10 Aralık 2020 07:20
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İttifak tutanakta: Her yerde açık açık yaptık

CHP, 24 Haziran genel seçimlerinin ardından iş birliğine başladığı HDP ile birlikteliğini 31 Mart yerel seçimlerinde de üstü örtülü bir biçimde devam ettirmişti. CHP, HDP sayesinde yerel seçimlerde Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana gibi önemli büyükşehirleri kazandı. Seçimlerin ardından, HDP'den ittifak yaptıkları yönünde açıklamalar gelse de CHP ve İYİ Parti gizli ortaklıklarını gün yüzüne çıkarmaktan kaçındı.

GİZLİ BİR ŞEY YAPMADIK

CHP ve İYİ Parti ortaklıklarını gizlese de ittifakı resmileştiren açıklama HDP'den geldi. 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında HDP Grubu adına konuşan Hakkı Saruhan Oluç, HDP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'na verdiği desteği bir kez daha açık açık anlattı. Oluç, "Biz, gizli bir şey yapmadık, açık seçik yerel seçimlerde bir seçim taktiği uyguladık" dedi.

İTTİFAK YAPILAN İLLERİ SIRALADI

31 Mart'tan önce seçim taktiklerini açıkladıklarını belirten Oluç, "31 Mart'tan sonra 23 Haziran'a giderken size "Hodri meydan" dedim, şahit olanlarınız var burada, sizler de buradaydınız. Biz, meşru, demokratik bir parti olarak bir seçim taktiği uyguladık. Sadece İzmir'de değil, İstanbul'da, Antalya'da, Kocaeli'de, Aydın'da, Adana'da, Mersin'de, Yalova'da, her yerde bu seçim taktiğini uyguladık ve açık açık yaptık" diye konuştu.

Nur Banu Aras
Yeni Şafak
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