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AK Parti MYK'da inadına üretim vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan MKYK ve MYK toplantısında reformlar konusunda kararlılık vurgusu yaptı.
 10 Aralık 2020 06:50
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AK Parti MYK'da inadına üretim vurgusu

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, "Yeni yılda hukuk ve ekonomi reformlarını tek tek hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımlara hız kesmeden devam edilmesi konusunda değerlendirmeler de yaptı. Erdoğan, "İnadına istihdam, inadına üretim yapacağız. Cari açığı kapatmamızın yolu, ihracatı artırmamızdan geçiyor. Yüksek teknoloji ürünü ağırlıklı ihracat taleplerine önem vererek, ihracatla ithalat farkını sıfırlamamız lazım. Aradaki farkı kapatmamız gerekiyor" diye konuştu.

Teşkilatların uyumlu çalışması konusunda talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan bir milyon yeni üyeden duyduğu memnuniyeti de ifade ederek "Üye sayımız çok iyi ama bu yetmez. Daha çok üyemizin olması lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MYK-MKYK toplantısında kurmaylarına, "Televizyonda tartışma programlarına katılmak yerine, röportajlar verin. Televizyonlarda bire bir programlara parti içerisinden yeni yüzler çıkararak çalışmalarımızı daha iyi anlatın" talimatı verdiği öğrenildi. Öte yandan toplantıda Erdoğan'ın talimatıyla yapılan sosyal medya anketinin sonuçları da değerlendirildi. Ankete göre sosyal medyanın vatandaşlar üzerindeki etkisinin yüzde 12 olduğu belirtildi.

Ebru Karatosun

Türkiye
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