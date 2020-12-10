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Tüketici, zam dinlemedi: Dizüstünde rekor satış

Dizüstü bilgisayar fiyatları son bir yılda yüzde 90 artmasına rağmen satışlar pandeminin etkisiyle rekor kırdı
 10 Aralık 2020 07:15
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Tüketici, zam dinlemedi: Dizüstünde rekor satış

Dizüstü bilgisayar satışları artan fiyatlarına rağmen uçuşa geçti. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, pandeminin etkisiyle bilgisayar pazarının ilk dokuz ayda 1,6 milyon adetlik satış rakamını yakaladığına dikkat çekerek, "Geçen yılın tamamında 1,6 milyon adetlik satış yapılmıştı. Eylül ayında geçen yılın tamamına ulaştık. Sektör olarak yılı 2,2 milyon adetle kapatırız. Üçüncü çeyrekte ise pazar 677 bin adet oldu. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 40, geçen yıla göre yüzde 60 büyüme var. Dizüstünde yüzde 88'lik büyüme görüyoruz. Masaüstü bilgisayar tarafında büyüme yüzde 11 oranında" dedi. Lenovo olarak yüzde 24,4 pazar payıyla sektörde lider olduklarını ifade eden Hantaloğlu, hem kurumsal hem bireysel tarafta hem de KOBİ segmentinde önde olduklarını dile getirdi.

Fiyat artışlarına da değinen Hantaloğlu, "Geçen yıl satılan notebook'ların fiyatı 718 dolardı. Bu yıl bu değer 841 dolara çıktı. Dolara bazında yüzde 17, TL bazında yüzde 80-90 artış var. Ayrıca önceden giriş seviyesinde yoğun olan talep vardı pandemi ile orta ve üst segmente kaydı. Geçen yıl i3 işlemcili bilgisayarların payı yüzde 26 iken bu sene yüzde 13'e gerilemiş durumda. Bunda uzaktan çalışma ve eğitimin etkisi büyük. Ayrıca oyun bilgisayarları bu dönemde çok satıldı. Kur şu an bir yerde oturmuş görünüyor. Kurlarda çok bir değişim olmadığı sürece 2021 yılında fiyatlar aynen devam eder" diye konuştu.

Ömer Temür

Türkiye
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