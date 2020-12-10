Avrasya Tüneli'nde 'yangın' tatbikatı
Avrasya Tüneli'nde olası trafik kazası sonrasında meydana gelebilecek yangınlara karşı müdahale amacıyla tatbikat gerçekleştirildi
|10 Aralık 2020 07:33
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Tatbikat senaryosuna göre, tünel içindeki araç yangını ihbarına Üsküdar ve Yenikapı itfaiye istasyonlarından birer araç çıkış yaparak tünele hareket etti.
Tünel araç trafiğine kapatılırken, itfaiye araçlarının tünele varış süreleri tespit edildi. Tünelin girişinde bulunan tabelalara "Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır" yazıldı.
Öte yandan Avrasya Tüneli'nin internet sitesinden, "
10-11 Aralık 00:01 - 05:00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir."açıklaması yapıldı.
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