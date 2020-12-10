Avrasya Tüneli'nde 'yangın' tatbikatı

ERDOĞAN'DAN, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK İDDİALARINA İLK DEĞERLENDİRME Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü'ye ziyareti öncesinde basın toplantısında soruları cevapladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Can Azerbaycan'a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecektir." "İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde Azerbaycan'ın, gerek altyapı gerek üstyapıya yönelik çalışmalarda, yanında olacağız." "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur." "(AB Liderler Zirvesi) Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz." "(Asgari ücret) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız görüşmeleri devam ettiriyor. Bu görüşmelerden sonra durum bizim de önümüze gelecek. İnşallah hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz."