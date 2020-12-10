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İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir'in Konak ilçesinde evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
 10 Aralık 2020 07:45
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İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir'in Konak ilçesinde evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede Altıntaş Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan 81 yaşındaki Hasan Doğan, yakınlarınca özel bir hastaneye götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Doğan, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Doğan'ın sahte içki kullandıktan sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Anadolu Ajansı
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