BİM Fas'ta yeni bir sayfa açıyor

Fas'ta 12 yıldır faaliyetlerini sürdüren BİM, yüzde 100 iştiraki olarak Fas'ta kurduğu BIM Stores SARL şirketinin hisselerinin yüzde 35'inin Helios Investment Partners adlı özel sermaye fonuna satılmasına ilişkin anlaşma imzalandı. 2004 yılından bu yana sadece Afrika'ya yatırım yapan İngiltere merkezli Helios Investment Partners'ın halen 30'dan fazla Afrika ülkesinde yatırımları bulunuyor.

Satış işlemi, gerekli ön koşulların sonuçlanmasının ardından tamamlanacak.

Bir yılda 37 mağaza

BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, satışla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Fas büyüdüğümüz bir pazar. Bu ülkede bu yıl 37 yeni mağaza açtık ve mağaza sayımızı bugün itibariyle 534'e çıkarttık. Afrika bölgesinde uzmanlaşmış bir yatırım fonu olan Helios Investment Partners'ın azınlık hissedarımız olmasıyla Fas'ta yeni bir sayfa açıyoruz. Bu anlaşma Fas'taki büyüme trendimizi sürdürmemize, geliştirmemize ve yerelleşme sürecimize önemli katkı yapacak. BİM'in ilk yurtdışı yatırımı olan Fas'taki performansına ve stratejisine bir güvenoyu anlamına gelen bu anlaşma bizi mutlu etti. Kardeş Fas halkına ve bu ülkedeki eko sistemimize daha fazla değer sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

'Tedarik hiç aksamadı'

Helios Investment Partners Ortağı Zineb Abbad El Andaloussi ise şunları söyledi:

"BİM markası Faslı tüketiciler tarafından benimsendi ve onların günlük yaşamlarının bir parçası haline geldi. Bu ilişki Kovid-19 krizi sırasında daha da pekişti. Güçlü lojistik yetkinlikleri sayesinde BİM ürün tedariğini hiç aksatmadı ve ürünlerin yüzde 85'ini Fas'tan tedarik etti. 2009 yılından bu yana Fas'taki işine istikrarlı bir şekilde yatırım yapan BİM bu ülkeye güçlü bir taahhüt gösterdi. Şirketin yerel yetkinliklerini artırmak ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla tüketiciye sunmak için iş birliği yapacağımız için mutluyuz."