HAYDİ uygulaması çok işe yarıyor

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Gelen ihbarlar sonucu; 266 kişiye, 929 bin 588 TL cezai işlem uygulandı. Uygulama sayesinde, 326 olaya müdahale edildi, 789 kişiye de adli işlem yapıldı. Türkiye'nin kanayan yaralarından, hayvana karşı şiddet için harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde 81 ilde, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü; tüm ilçelerde ise Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro amirlikleri kurdu.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla oluşturulan HAYDİ mobil ihbar aplikasyonu da 28 Temmuz'da hizmete girdi. HAYDİ uygulamasını 20 Kasım itibarıyla 56 bin 201 kişi indirdi. 5 bin 231 kişi ise, uygulama üzerinden ihbarda bulundu. Gelen ihbarlar sonucu; 1 Ağustos-20 Kasım arasında 266 kişiye 929 bin 588 TL ceza uygulandı. Uygulama sayesinde 326 olaya müdahale edilirken, 789 kişiye adli işlem yapıldı. Vatandaşlar, HAYDİ ile hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, kötü davranma gibi olaylarda kolluk kuvvetlerine anlık ihbarda bulunabiliyor.